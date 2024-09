En vísperas de la sesión parlamentaria de este jueves, en la que el gobierno provincial obtendría la sanción definitiva de su polémica ley de reforma previsional, en la oposición emergen críticas. “Pullaro parece el mejor alumno del presidente Milei”, lanzó la diputada justicialista Alejandra Rodenas y puso el acento en un detalle clave: la ley nacional de movilidad jubilatoria que el Congreso sancionó la semana pasada y que Milei vetó deparaba una gran novedad para Santa Fe que habría evitado a la Casa Gris declarar la emergencia previsional. “La ley instruía en su artículo 10º a la Anses a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales al Estado nacional, y también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley”, apuntó Rodenas este martes en Sí 98.9.

“Insisto: con la ley que Milei vetó Santa Fe hubiera recibido los dineros adeudados. Ahora, pregunto: ¿alguien vio al gobernador o a alguien del oficialismo manifestarse contra este veto?”, indagó.

Por lo tanto, para la exvicegobernadora la ley que la mayoría automática oficialista le dará a Pullaro el jueves es “un mero ajuste que le hará pagar hasta a los propios jubilados”. Rodenas anticipó que su voto, y el del interbloque peronista que integra será negativo.

“Hay que entender que las maestras, asistentes escolares, la portera de la escuela, el médico del centro de salud, la enfermera, el camillero, el que limpia un hospital, el policía… todos serán ajustados. Que les descontarán por 36 meses un aporte solidario para aumentar la recaudación. También a los propios jubilados les harán pagar ese aporte. Es inconcebible”, exclamó la diputada.

Rodenas concluyó en que “el debate no alcanzó. La comisión que se formó, minada por mayoría oficialista, ignoró a los gremios, no hubo ni un solo asesor legal de un sindicato del sector público. Ahora supuestamente lo harán, pero la ley ya está escrita y tiene media sanción”.

En esta línea, señaló el artículo 49ª del proyecto de ley. Es el que establece que si a nivel nacional se decide elevar la edad jubilatoria, el gobernador tendrá la facultad de hacerlo inmediatamente. “Una gestualidad en espejo del gobierno provincial con el nacional. Pullaro parece el mejor alumno de Milei”, chicaneó la justicialista.

La legisladora marcó el origen de esta ofensiva sobre la clase pasiva en la firma del Pacto de Mayo con gobernadores, que Pullaro suscribió. “Allí se establecía ir a una reforma previsional que diera previsibilidad al sistema y respete a los que aportaron. En paralelo, Milei veta la ley conseguida, que aumentaba a jubilados y jubiladas, y que disponía por fin cancelar la deuda con las provincias. Y Santa Fe no protestó por eso”, dijo.

Por otra parte, confrontó a la bancada socialista con la prédica de su mentor, el ex gobernador Hermes Binner. “Qué diría Binner de esto, que fue de los primeros en reclamar. Es raro escuchar hoy a legisladores socialistas justificar que esta reforma previsional de Pullaro se explica por una situación excepcional. No es así. El ministro de Hacienda planteó que la provincia tiene superávit, y es lógico porque es muy rica, obvio que vamos a salir adelante, ¿Cuánto implica el sector público en relación a cantidad de habitantes? Solo el 3,4% de la población. Buenos Aires tiene parecido. Córdoba tiene 0,5%. Entre Rios tiene casi el 6%. No es este el problema, solo que estamos inmersos en una lógica de demonización del Estado que distorsiona esto”, razonó.

“El oficialismo hará que una ex maestra, un ex portero sean los que paguen esto, en vez de exigir a Nación que pague lo que corresponde”, enfatizó Rodenas. Por todo esto, concluyó: “Esta reforma tiene un afán recaudatorio y se ajusta a aquello que una vez dijo Néstor Kirchner de Patricia Bullrich: son fuertes con los débiles, y débiles con los poderosos”.