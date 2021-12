El fiscal federal Franco Picardi pidió este jueves que una copia del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el préstamos concedido a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri sea incorporado a la causa en la que se investigan presuntas irregularidades, denunciadas por la actual administración en 2019.

Picardi le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que "tenga a bien solicitar al Ministerio de Economía de la Nación una copia del informe identificado como IMF Country Report No. 21/279", que fue dado a conocer en la víspera por el organismo multilateral de crédito.

El documento, titulado "Argentina Ex - post evaluation of excepcional acces under the 2018 stan-by arrangement" (Argentina Evaluación a posteriori del acceso excepcional bajo el acuerdo estándar de 2018) según el fiscal "podría resultar de interés para la presente investigación".

El informe del FMI estableció que "se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas”. En cambio, se incumplieron los objetivos trazados por la Argentina en el sentido de "restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y propiciar el crecimiento económico".

El fiscal Picardi entendió que "el contenido del mencionado informe podría resultar de interés para la presente investigación, dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación".

La investigación sobre la contratación de deuda presuntamente de manera ilegal con el FMI a partir de 2018 fue impulsada por el actual gobierno y anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa de 2019.

El Fondo reconoció que "se requiere una evaluación ex post en todos los casos de préstamos del FMI por encima de los límites normales de endeudamiento para revisar el desempeño con respecto a los objetivos originales del programa, discutir si el diseño del programa fue apropiado y evaluar si el programa fue consistente con las políticas" del organismo internacional.

El reporte "revisa la experiencia bajo el programa de Argentina, respaldado por el Acuerdo Stand-By, y cubre el período de junio de 2018 a agosto de 2019".

"Examina las debilidades y vulnerabilidades de la economía argentina, los objetivos y políticas del programa, el saldo de financiamiento y ajuste, y las justificaciones para un acceso excepcional al financiamiento del FMI por parte de Argentina", añade el documento que ahora será incorporado a la causa judicial que tramita en los juzgados federales porteños.