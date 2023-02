A dos semanas del inicio de clases, la discusión entre los representantes de los sindicatos docentes y la Casa Gris todavía no arrojó demasiados avances. Aunque las reuniones paritarias llevan su tiempo, la cercanía del comienzo del ciclo lectivo acelera el ritmo del debate.

Por un lado, el secretario gremial de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, indicó que el gobernador Omar Perotti “pateó la discusión salarial” y los funcionarios provinciales “apuestan al conflicto”. En tanto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, señaló que la próxima semana “el Gobierno va a hacer todo el esfuerzo para poner la mejor oferta sobre la mesa”.

“Esta semana se está trabajando en la oferta”, aseguró el abogado, en diálogo con Sí 98.9, y agregó: “Vamos a tener una oferta salarial que pueda ser considerada antes del inicio de las clases. Si es por trabajar de apuro, se puede hacer una oferta en cualquier momento, pero la experiencia indica que sin acordar con los gremios, para eso está la negociación colectiva, uno no puede llegar con una propuesta que tenga mayores posibilidades de aprobación”.

Respecto a la presentación de una propuesta de mejora salarial para los docentes, Pusineri anticipó: “Probablemente estaremos convocando, ni bien inicie la semana que viene, para hacer la oferta. Ese es un escenario posible”.

Sobre los dichos de Casiello,la posibilidad de un paro de los sindicatos en marzo y el tiempo de negociación, el ministro dijo: “Durante 13 años aproximadamente, no iniciaron las clases por medidas de fuerza aún cuando la paritaria se convocó antes. El tema que haya conflicto o no, no es una situación por la cual uno tiene que invalidar una cuestión que la considera como la más razonable”.

“El gobierno va a hacer todo el esfuerzo para poner la mejor oferta sobre la mesa”, remarcó el funcionario y concluyó: “Estamos trabajando para que no haya un paro y las clases se inicie normalmente”.