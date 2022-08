Trescientos pacientes con discapacidad del PAMI se quedaron este lunes sin traslados por una medida de fuerza de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes). El paro, que tuvo un alto acatamiento por parte de los trasportistas, se debe a un atraso en el pago de aranceles que debería abonar la obra social de los jubilados y que demora desde hace un tiempo en efectuarse.

Pablo Bolego, representante de los transportistas, dijo en Sí 98.9 que el problema va más allá de PAMI porque otras obras sociales “también adeudan meses de prestaciones”, pero lo de PAMI es aún peor porque a la falta de pagos se le suma un atraso arancelario con un pago de 54.83 pesos por kilómetro recorrido, lo que hace “imposible brindar una prestación de calidad”.

“Una camioneta vale 10 millones de pesos, una cubierta vale 100 mil pesos, el combustible alcanza los 200 pesos el litro. La verdad es que así es inviable, insostenible”, ejemplificó. Y agregó que el retraso de pago es de más de cuatro meses, cuando existe hoy un gran proceso inflacionario.

“Por otro lado, el PAMI no reconoce el módulo mensual de transporte que tenemos. Son butacas contratadas para los afiliados, sin embargo, cuando uno falta o decide no ir, descuenta el día y no se paga”, agregó.

Este lunes, los transportistas afiliados a Atraes fueron convocados por la Agencia Nacional de Discapacidad para discutir lo sucedido, situación que desde la asociación celebraron, y por lo que definieron el llamado como “importante”. “Esta es una medida drástica e incómoda para todos nosotros”, manifestó Bolego finalmente.

