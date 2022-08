El mercado Forex es en el que se cambian las distintas monedas de curso legal del mundo, tanto por razones comerciales, turísticas o por inversión o especulación. Según el Bank of International Settlements el volumen de trading diario en el Forex durante el año 2019 fue de 6,6 billones de dólares.

Por lo tanto, el Forex es un mercado muy grande e internacional y, dada la naturaleza de los activos que allí se negocian, es probablemente el mercado más grande y más líquido del mundo.

Las divisas se negocian en parejas, de una moneda contra otra, del tipo euro/dólar (eur/usd) y se pueden comprar en mercado al contado o en mercados de derivados financieros, del tipo futuros, opciones o swaps.

Por último, hay que saber que, si bien es un mercado para proteger al comercio y turismo contra el riesgo de cambio entre las monedas, también se le utiliza para especular o diversificar las carteras, entre otros.

¿Cómo se gana dinero en el Forex? Por un lado, por el diferencial de tipos de interés entre dos monedas: comprar la moneda con tipos más altos y vender la moneda con los tipos más bajos en lo que se llama carry trade. Por otro, por los cambios en los tipos de interés.

Para ganar dinero en el Forex trading hay que estudiar y manejar bien las estrategias de trading más habituales, en su mayoría, de análisis técnico. Por lo general, las estrategias a largo son alcistas en una moneda (apuestan que va a subir) mientras que las estrategias a corto son bajistas en una moneda (apuestan que va a bajar).

Estrategias para hacer trading en el mercado del forex

A grandes rasgos, se puede hacer trading del tipo scalp o de movimientos de duración muy cortas (minutos), day trade (operaciones en el día), swing trade (días o semanas) o position trade (meses).

Los operadores suelen decantarse por estrategias a corto plazo en base al análisis técnico y realizan muchas operaciones de pequeño importe. O por estrategias a largo plazo en base al análisis fundamental y realizan pocas operaciones.

Si revisamos las ventajas e inconvenientes del Forex trading tenemos que hablar de los beneficios de un mercado muy grande y muy líquido, que permite muchas estrategias distintas. No en vano, es un mercado que no duerme, pues se negocia 24 horas al día.

Es un mercado que permite el apalancamiento de las operaciones, lo que facilita poder operar con poco capital y lograr altos beneficios. Y eso sin olvidar nunca que es un mercado descentralizado, por lo que resultaría mucho más difícil de manipular.

Por el contrario, el Forex es un mercado mucho más volátil que otros, lo que implica muchos cambios de precio en el día y mayores posibilidades de cometer errores. Eso, añadido a la posibilidad de operar apalancado supone que el riesgo llegue a ser muy elevado.

Hablamos de un mercado donde se pueden ver apalancamientos de 100:1, lo que supone ganar o perder hasta 100 veces el capital invertido. Son apuestas de alto riesgo en las que se puede ganar y perder mucho dinero. La suerte existe, pero para que un trader gane en un mercado como el Forex, otro tiene que perder, y el nivel de formación de cada operador termina siendo clave para decidir quién pierde y quién gana.

Esta formación no es sólo técnica, en cuanto al análisis de las estrategias, sino también financiera para entender las fuerzas que subyacen en los grandes movimientos de las divisas.

Por último, no se puede olvidar que el Forex es un mercado que no paga dividendos o cupones, por lo que todo el beneficio viene de los tipos de cambios de las distintas monedas. Vamos, de operar, pues no hay ningún ingreso por mantener una posición abierta.