Entre los múltiples crujidos del sistema de salud en la Argentina presente, hoy emerge el de los odontólogos, que advierten sobre un deterioro grave en la ecuación económica y reclaman sobre la contraprestación que abonan las empresas, sean prepagas u obras sociales.

“Se factura una vez al mes, a veces se cobra a 30 o a 60 días, y lo que planteamos es que por los costos que tenemos necesitamos recuperarlo enseguida, por lo tanto planteamos que haya un coseguro en consultorio, pero algunas administradoras se niegan a reconocerlo”, planteó Raúl Allín, secretario del Colegio de Odontólogos de la 2ª Circunscripción.

El profesional advirtió que la relación del servicio prestado con lo que paga el sistema lleva a poner la calidad de salud en riesgo para el paciente. “Hoy eso está desregulado, y es necio entonces de parte de algunas administradoras no reconocer que un coseguro podría solucionar la situación y garantizar un servicio de calidad. Si no, se juega con fuego porque no se puede comprar la misma calidad de materiales, de instrumental. Hoy el odontólogo tiene que poner de su bolsillo para comprar insumos de calidad. El sistema está colapsando y los valores que se pagan no alcanzan para comprar los materiales con la calidad necesaria. Entonces se asumen riesgos de trabajo, se buscan materiales de segundas marcas”, reveló.

Allín argumentó que el pedido de instalar un coseguro –que el paciente pagaría en consultorio y reclamaría el reintegro a su prestadora– es para cubrir el desfasaje entre lo que cobran de las prepagas y obras sociales, y lo que cuestan los insumos y el sostén de calidad de su desempeño profesional.

“El problema es que ahora no nos queda más que tomar esos valores, si no no podemos atender. Pero hay consecuencias. Los odontólogos ponemos la diferencia de nuestro bolsillo para no perjudicar al paciente, pero la obra social paga insumos de mala calidad, y tiene a su afiliado cautivo. No queremos que pague el paciente, queremos que el sistema funcione”, aseveró.

En este sentido, avisó que “lo próximo que viene es el corte a las obras sociales que no quieren abonar lo que corresponde”.

Mensaje de alerta

En contexto, el Colegio emitió este jueves un preocupado comunicado de prensa bajo el título “Crisis en el sistema de salud”.

“El desmedido aumento de los insumos, así como de los servicios esenciales para un eficaz funcionamiento brindando un servicio profesional de calidad, hacen que los acuerdos arribados con las obras sociales y las prepagas, la mayoría de las veces no sean suficientes mas que para el costo de los materiales dejando de lado los honorarios profesionales”, señala el mensaje corporativo.

“Ello, unido a que los pagos se realizan, en la mayoría de los casos a los 90 días de su presentación al cobro, hacen imprescindible la percepción de un monto en el consultorio a fin de paliar en parte el proceso inflacionario. Esto está contemplado por Superintendencia de Servicios de Salud como “coseguros” ”.

“El Colegio ha presentado un proyecto de ley sobre honorarios profesionales requiriendo que se considere a los mismos de orden público y de carácter alimentario. Es por ello que reiteramos la necesidad de un acompañamiento de la comunidad en general y de las entidades intermedias. Ello hará posible la concreción de una reivindicación largamente acariciado”, concluye.