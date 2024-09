El gobierno insiste con la reforma previsional y plantea modificaciones importantes que afectan a distintos sectores, entre ellos a la Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutierrez, aseguró que él no está dispuesto a irse en el caso de que el ejecutivo provincial limite la edad de los magistrados. En relación al pedido de audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro, confirmó que finalmente fueron citados el domingo a las 7.30 de la mañana.

En una entrevista con Leo Ricciardino por Sí 98.9, en el programa Estamos de vuelta, el magistrado contó su apreciaciones sobre las modificaciones en materia provisional que podrían afectar a empleados del poder judicial, aunque con los reparos que su cargo implica ya que podría en un futuro tener que expedirse sobre el tema.

Consultado sobre el lugar de privilegio en el que el gobierno provincial los sitúa para llevar adelante las modificaciones que le interesa aseguró que “no hay ninguna coronita". Y sumó: "Aportamos a la caja de jubilaciones como lo hace cualquier trabajador de la provincia de Santa Fe. Nuestros aportes serán más altos en función de lo que ganamos”.

En relación al debate sobre la reforma provisional afirmó: “No puedo entrar en detalles si es que hay o no algunos aspectos que son o no inconstitucionales, porque en el caso de que ciertos reclamos lleguen hasta la Corte, me tengo que expedir como Juez, no puedo adelantar postura. Sino, no podría intervenir como miembro de la Corte”.

Particularmente, sobre la posibilidad de limitar la edad de los magistrados en le Corte afirmó que él no se iría. “Yo me voy a ir el día que yo quiera. Cuando quiera y decida, me voy a ir por la misma puerta por la que entré hace cincuenta años. Pero eso será cuando yo decida”, insistió.

Consultado por las declaraciones del gobernador en las que aseguró que una de las posibles modificaciones de la reforma previsional es que “pasen a aportar más los que más cobran”, Gutierrez planteó: “Si usted me dice a mí, aporte el 2 o el 3% más, yo personalmente no tengo ningún problema si eso contribuye a mejorar las condiciones del sistema en general. pero son todas cosas que se tienen que pensar y discutir”.

Justamente, para discutir todos los temas que desde el ejecutivo impulsan es que durante la semana desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe solicitaron una audiencia con Maximiliano Pullaro. Gutierrez confirmó que serán recibidos. “Sí, hicimos un pedido de audiencia y nos va a recibir. El domingo a las 7.30 de la mañana”. “¿Cómo?”, repreguntó Ricciardino incrédulo. “El domingo a las 7.30 de la mañana", insistió el magistrado para luego asegurar que ”es bastante raro". “Estamos siendo un poco infantiles”, cerró.

