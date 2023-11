La designada canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, no paró dejó títere con cabeza. A lo largo del jueves, brindó declaraciones de distinto tipo, dejando entrever las primeras definiciones políticas y el rumbo que tomará el gobierno del que formará parte a partir del 10 de diciembre. Aseguró que Argentina no ingresará a los Brics; prometió que los dólares “serán de los exportadores y no del Banco Central”; dijo que si el Congreso no aprueba leyes clave, se "podrían aprobar por decreto"; y también instó a que quienes no tienen un generador “vayan comprándolo” porque no hay energía “para todos”.

Mondino participó este jueves de la 29º Conferencia Industrial de la UIA (Unión Industrial Argentina). Antes de ingresar, dialogó con la prensa y dijo que si la nueva administración no logra aprobar en el Congreso las leyes que necesita, "puede hacerlo por decreto", aunque aclaró que "eso no es lo que corresponde".

"Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar", aseveró la diputada electa de La Libertad Avanza en declaraciones a la prensa.

Demasiada regulación

Minutos más tarde, y durante su exposición en la 29º Conferencia organizada por la UIA, Mondino sostuvo que hay que eliminar regulaciones en el comercio exterior y afirmó que desde La Libertad Avanza (LLA) se espera lograr que "los dólares sean de los exportadores y no del Banco Central".

"Hay una cantidad de regulaciones enorme. Dentro de esas regulaciones, está una que establece que Argentina, por algún misterioso motivo, considera que los dólares no son del que exporta, que los dólares son del Banco Central. Lo primero que hay que hacer, no el 11 de diciembre, pero lo más pronto que se pueda, es llegar a una situación en la cual los dólares sean del exportador, que paguen impuestos. Pero es indispensable para que la gente tenga un incentivo", señaló.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupó un lugar particular en la exposición de la legisladora electa, quien destacó los beneficios de ese entendimiento y las "monumentales" oportunidades comerciales que trae para Argentina. "Por supuesto que hay un montón de cositas que a cada uno de los participantes no les gustan. A alguien le va a doler un pie, pero tenemos que tratar de verlo en su conjunto. Podríamos avanzar con EFTA, Singapur, ASIAN, Las puertas que se abren son monumentales. Es cierto, a alguien le va a molestar algo, si esperamos que todos estemos contentos, nadie va a estar contento", añadió.

Respecto de la política exterior, afirmó que hay que "dar vuelta el funcionamiento de la Cancillería" y que no sea ese ministerio o sus funcionarios si es conveniente exportar o no un producto, sino que es "el sector privado" el que luego de analizar los costos, comuniquen esa decisión al cuerpo diplomático para eliminar si una regulación impide comerciar. La futura funcionaria se mostró además a favor de simplificar impuestos y avanzar en modificaciones a regímenes laborales y previsionales.

Vayan por su generador

En la misma conferencia, Mondino se refirió a la escasez de energía durante el verano y llamó a que “el que no tenga un generador vaya comprándolo”. “En enero y febrero, el que no tenga un generador vaya comprándolo, porque si se llega a reactivar un poquito la industria no hay para todos. Hagan un contrato o hagan algo, porque no alcanza para todos”, apuntó.

Fuera de los Brics

La mujer fue categórica también al afirmar en su cuenta de X que Argentina "no ingresará" a los Brics, cerrando así la posibilidad de que el país se incorporare al grupo de potencias y países emergentes, encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. "No vamos a dar marcha atrás (con la incorporación) porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics", declaró Mondino. Para ella no hay ventajas en la incorporación a ese grupo.