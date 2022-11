El Gobierno parece dispuesto a encarar una nueva serie de medidas para aminorar la suba de los precios de los alimentos, que según estimaciones privadas también superó el 6% durante el mes pasado. El ministro de Economía Sergio Massa adelantó este lunes que estaban trabajando en un congelamiento de precios de 1.500 productos por cuatro meses a partir de diciembre.

En ese sentido, desde la Cámara de Supermercados de Rosario desconfían de la medida y aseguran que ya hubo otros programas similares que no lograron cumplir con las expectativas. Además, aseguraron que hay mucha incertidumbre sobre el futuro en materia inflacionaria y que el sector no fue convocado para los acuerdos.

"La verdad que todos estos programas se probaron y no dieron resultado porque no llegan al consumidor. No somos convocados y lo único que hemos escuchado es una idea de donde participan las empresas, pero nosotros no”, dijo al aire de Sí98.9, Sergio López, presidente de la entidad.

López precisó que se pueden evitar los aumentos, pero insistió en la importancia de que este acuerdo no sea verbal, situación que le daría libertad a las empresas para aumentar sin el consentimiento del Gobierno. “Nosotros informamos constantemente los cambios de precio con las jugadas que hacen las empresas”, explicó en cuanto a la función que tienen en el control de precios.

“No vamos a defender las industrias, pero congelar precios es complejo, no es un acuerdo de precios, donde no hay herramientas para que el consumidor ponga en juego su poder adquisitivo. Pasan los gobiernos y seguimos cada vez teniendo una situación donde se castiga al consumido”, lamentó.

