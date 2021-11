Vicentin formalizó en el juzgado de Reconquista que lleva su convocatoria la propuesta de pago cuyas líneas principales habían anticipado en octubre y no hubo prendido. Por eso retocó algunas cuestiones que no cambian el fondo de la cuestión, según los primeras impresiones de los acreedores, y solicitó una nueva prórroga del período de exclusividad, que vence a mediados de diciembre, porque el acuerdo entre las partes no llega.

La empresa elevó una nueva propuesta a los acreedores en el marco del concurso por la deuda de U$S 1.500 millones que se desató hace casi ya dos años. En el medio se licuó y eso los productores no se olvidan por más que ahora piensen en dolarizar las deudas a 60 pesos por dólar. En términos generales cambia apenas algunas cuestiones, pero mantiene lo más polémico: una quita del 70% de los créditos granarios.

Luego, se aplicará la quita, un pago inicial (un pago de 20.000 mil dólares que serían el 50% de 1.110 productores) y cuotas, pero "con una mejora relevante en la quita y plazos, respecto de la propuesta anterior, así como una sustancial mejora en el flujo de la compañía ”, dice la firma. Además quieren mostrar intenciones con un compromiso de no retirar un solo peso de dividendo hasta que no se terminen de cancelar todos los compromisos.

Venta

En una audiencia realizada en el juzgado civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista que lleva adelante el concurso, a cargo el juez Fabián Lorenzini, Vicentin presentó una carta de intención para el ingreso a la empresa de ACA, Molinos Agro y Viterra Argentina.

Según trascendió, la misma contempla un desembolso por partes de tres gigantes del agro de poco más de U $ S 600 millones, pero en cuotas ya lo largo de 15 años, que podrían coincidir con los pagos de la propuesta para la salida del concurso.