El pasado miércoles 13 de diciembre se lanzó públicamente un nuevo emprendimiento hotelero de cadena Hilton en el país. El evento para concretar la firma tuvo lugar en Hilton Buenos Aires (Puerto Madero) y participaron representantes de la cadena, directivos y equipo de la empresa desarrolladora, inversores y partners.

La reconocida compañía hotelera internacional y Argenway, empresa desarrolladora argentina, sellaron acuerdo para construir un nuevo establecimiento de la cadena: Tru by Hilton Bariloche será el primer hotel de la marca en la Argentina y el tercero desarrollado en conjunto tras el éxito de Hampton by Hilton Bariloche y Hampton by Hilton Rosario, que se encuentra en construcción.

Para la firma, en representación de Hilton se hicieron presentes: Juan Corvinos (Vicepresidente senior de desarrollo, arquitectura y construcción para Caribe y Latinoamérica), Pablo Maturana (Vicepresidente de Desarrollo para Sudamérica y El Caribe) y Facundo Lozada (Gerente de Desarrollo de Hilton para Argentina y Uruguay). Por el lado de Argenway, el vocero fue Lisandro Cristiá, CEO-Fundador de la desarrolladora.

Tru by Hilton se presenta como una marca de categoría midscale que ofrece una experiencia hotelera más accesible y centrada en la simplicidad, energía y valor. El arribo al país se emplazará en pleno centro de la ciudad de Bariloche, a 200 metros del Lago Nahuel Huapi, 500 metros de Hampton by Hilton y rodeado de las principales propuestas comerciales y gastronómicas de la ciudad.

La decisión de desarrollar un nuevo hotel en conjunto en la misma plaza parte de la intención de crecer orgánicamente: Hampton consiguió madurar como marca (pasando a ser upper midscale) y ocupar un segmento tarifario mayor, por lo que con Tru by Hilton se busca generar una sinergia capturando un nuevo segmento de mercado sin interferir en lo realizado.

La dinámica planteada se manifiesta a nivel producto porque el nuevo hotel se caracteriza por ser más eficiente al soportar tarifas más bajas con una proyección de renta similar a la de su antecesor, considerando su menor costo operativo.

El esquema de financiamiento de Tru by Hilton es el mismo que el de los proyectos previos: a través del modelo condo-hotel, los inversores acceden a la posibilidad de sumarse a un fideicomiso de construcción y operación hotelera incorporando habitaciones, o fracciones de las mismas, con montos de inversión equivalentes a una cochera.

Este modelo desarrollado por Argenway actualmente permite a más de 200 inversores de múltiples perfiles -y distribuidos en todo el país- participar de negocios de real estate turístico que combinan la seguridad del "ladrillo" tradicional con una mayor rentabilidad.

Para conocer más sobre el proyecto puede ingresar a la web de Argenway.