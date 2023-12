El 2024 comenzará con la suspensión de los reintegros del programa Billetera Santa Fe, la herramienta virtual que permitió la rápida recuperación de la actividad comercial provincial tras la pandemia del coronavirus. Esta medida del gobernador Maximiliano Pullaro no fue bien recibida por los comercios de cercanía, los cuales encontraban en la herramienta una ayuda para transitar la caída de consumo de las últimas semanas.

“A nosotros nos va a pegar fuerte la quita del beneficio (reintegro de 5 mil pesos para los usuarios), porque gran parte del uso de Billetera Santa Fe la gente lo destinaba a comprar en negocios de proximidad”, anticipó Juan Milito, titular del Centro Unión Almaceneros de Rosario, en diálogo con RosarioPlus.com.

“Cualquier derecho que se saque a la población es un daño para todos los santafesinos”, opinó el comerciante y lamentó: “En diciembre la caída del consumo fue del 30 por ciento, y eso que era uno de los mejores meses para el sector".

En cuanto a la respuesta de la nueva gestión en la Casa Gris ante los reclamos del sector, Milito comentó que desde la entidad que nuclea a los almaceneros solicitaron una reunión, que se realizaría en los próximos días, con el secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio. “Vamos a pedir que el reintegro sea, por lo menos, de 16 mil pesos para los sectores de menores recursos”, indicó el comerciante.

Una salida a la pandemia

El programa Billetera Santa Fe fue lanzado por el ex gobernador Omar Perotti en enero de 2021 y se presentó como un instrumento financiero y virtual que permitía sumar poder de compra en los bolsillos de los santafesinos al otorgar descuentos de un 30 por ciento en la adquisición de alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, librería, bares, restaurantes, farmacias, gastronomía y turismo, y un 20 por ciento en electrodomésticos.

El reintegro era solventado por el Gobierno de Santa Fe, en un 85 por ciento, y los comercios en un 15 por ciento.

En casi tres años, la herramienta logró 1.750.000 de usuarios, de los cuales 1.300.000 usaban la app al menos una vez por mes y alrededor de 900.000 utilizaban la totalidad del reintegro. Asimismo, en el programa se inscribieron unos 37 mil comercios a lo largo de la provincia.

“Es un programa positivo desde todo punto de vista y el objetivo primario, que era la recuperación pos pandemia, se cumplió”, afirmó el ex secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, en diálogo con RosarioPlus.com.

Según explicó el ex funcionario, el Gobierno provincial realizó una “fuerte inversión” para fomentar el consumo tras el confinamiento y “Santa Fe tuvo una recuperación más rápida, de su actividad comercial, en comparación a otras jurisdicciones”.

“Fue una política acertada, el impacto comercial y de consumo fue muy claro”, remarcó Aviano y agregó: “En lo individual, los cinco mil pesos, con el paso del tiempo, dejaron de tener la misma contundencia, pero en términos totales siguió siendo importante porque estamos hablando de 4500/5000 millones de pesos mensuales que se volcaban al mercado interno”.

Respecto del futuro que debería tener la billetera virtual, el ex secretario dijo: “Yo era partidario de plantear esquemas de microcrédito al consumo, agregar tarjetas de crédito y sumarle servicios a la billetera”. “Es una herramienta a la cual hay que sumarle muchísima cosas más”, apuntó.

Reintegros en veremos

“Billetera Santa Fe ha tenido un éxito, ha cumplido un rol, pero implica un costo demasiado alto para la provincia, la cual está en un camino de equilibrar las cuentas”, afirmó el secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

Al incio de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de suspender los reintegros de la Billetera Santa Fe hasta tanto no se haga la segmentación de dicho beneficio.

“No podemos seguir solventando a personas que no lo necesitan”, indicó el ex periodista, y fundamentó: “El Banco de Santa Fe no nos está aportando los datos de los usuarios”.