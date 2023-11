En medio del proceso concursal que atraviesa la defaulteada Vicentin, y en medio de versiones sobre la posibilidad de que la firma ya no pueda pagar sueldos, el ex veedor del concurso, Sergio Arelovich, consideró que esa afirmación es “un poco forzada”.

Este lunes se conoció un informe de la sindicatura sobre la situación de la agroexportadora, en el que los síndicos expusieron una serie de datos referidos a la existencia y movimiento de granos, y en el que confirman la finalización de algunos contratos de fazón para febrero 2024.

Con este panorama, se generó incertidumbre a partir de distintas interpretaciones sobre la continuidad de la operatividad en las plantas y de los casi mil puestos de trabajo directos.

En ese sentido, Arelovich sostuvo: “La versión que apareció en la prensa no me parece adecuada porque ese riesgo está a medida que te aproximas a la finalización de los contratos. En función de los contratos vigentes, tienen continuidad hasta el 9 de febrero. Es muy difícil que no se firmen nuevos contratos”.

Para el ex veedor del concurso, de prevalecer este contexto y más allá de las dificultades, no habría problemas para darle continuidad a los contratos más allá del primer trimestre y agregó: “La noticia de que en marzo no se van a cobrar los sueldos es un poco forzada y arriesgada. Tampoco hay que dormirse en los laureles, la situación es delicada”.

Cabe recordar que en este momento Vicentin continúa trabajando bajo modalidad de fazón. Al no tener capacidad crediticia, recibe granos para procesarlos y devolverlos en productos finalizados a quien se los entregó.

“En el informe los síndicos plantean un estado de situación. En función de los contratos vigentes tienen garantizada la producción hasta febrero. Pero es muy difícil que no se puedan renovar contratos. Hasta febrero saben lo que va a pasar, en marzo no, pero eso no significa que no se puedan pagar sueldos”, sintetizó.

Por último, recordó que el fin de la época de sequía abrió camino a una etapa de cosechas que permitirá contar con un mayor volumen de granos y de producción y concluyó: “No estamos en sequia, va a haber recuperación de la actividad, no se puede prescindir del complejo de vicentin”.