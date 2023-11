CUENTAS CLARAS

El Gobierno efectivizó el pago de U$S 2.600 millones por vencimientos con el FMI De esta manera, la posición de Reservas Internacionales que había cerrado el lunes en u$s 24.612 millones, quedó en u$s 21.861 millones. La próxima revisión para destrabar más recursos será tras el balotaje del 19 de noviembre.