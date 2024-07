En las últimas semanas, el Gobierno nacional decidió soltar una de sus principales banderas e intervenir en el mercado de cambios paralelo para frenar la suba del dólar. “Terminan siendo manotazos de ahogado. Se están jugando las reservas que es lo que más tiene que cuidar. Van a todo o nada porque, sino pueden controlar la brecha, van a devaluar”, sostuvo este lunes en Sí 98.9 Celina Calore, coordinadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).

“El gobierno empezó a intervenir en las últimas semanas en el mercado paralelo con dólares de las reservas. Un gobierno que piensa que la intervención del Estado es mala palabra. Lo que sucede es que empiezan a tomar nota de que no pueden liberar el cepo o dejar que el mercado haga lo que quiera porque eso empieza a impactar fuerte en la economía real”, explicó la especialista.

Y agregó: “Es un gobierno profundamente dogmático que creía que podía aplicar a rajatabla su libreto y sucede que se choca con la realidad económica del país entonces tiene que tomar medidas que incluso van en contra de su ideología económica".

"No interviene en la brecha porque cree que el Estado tiene que estar presente sino porque se da cuenta de que la inflación no es un fenómeno netamente monetario. Cuando hay presiones sobre el tipo de cambio puede empezar a perder uno de los pocos logros que tuvo, que fue desacelerar la inflación”, analizó Calore.

En este sentido, aseguró que en el Ejecutivo “están desorientados, tenían un rumbo y la realidad empieza a correrlo hacia otro lado y no están 100 por ciento convencidos. Están haciendo cosas que no pensaban hacer y justificando cosas injustificables. Ya no quedan muchas variables para ajustar”.

La nota completa: