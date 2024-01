El dólar blue subió $61 este miércoles y se vendió a $1.253 en el mercado paralelo de Rosario. De esta manera el billete anotó su quinta suba al hilo y alcanzó un nuevo récord.

La divisa había comenzado la jornada con una baja de $5, que revirtió al mediodía. Así, acumula un avance de $110 en lo que va de la semana y la brecha entre esa cotización y el dólar oficial se ubica en un 48%, el mayor nivel desde la devaluación del 13 de diciembre pasado.

Por su parte, la cotización oficial minorista se ubica en $838,25, mientras que el dólar tarjeta cotiza a $1.341,20. El dólar mayorista sube 70 centavos a $818,80. En cuanto a las opciones financieras, el MEP sube a $1.205,64 y el Contado con Liquidación (CCL) también opera al alza, a $ 1.260,33.

El Banco Central compró US$ 217 millones durante la rueda anterior y el nivel de reservas brutas quedó en US$ 23.996 millones. En enero la autoridad monetaria acumula compras por US$ 1.700 millones y desde el cambio de Gobierno, el 10 de diciembre, esa cifra asciende a US$ 4.600 millones.