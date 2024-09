Desde un sector golpeado por la coyuntura de la economía nacional como lo es la metalurgia, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, lanzó duras críticas al modelo del gobierno de Javier Milei para con la industria.

“No es el momento de conmemorar el 2 de septiembre, Día de la Industria, no es el momento de festejar ni celebrar nada. Este gobierno nunca habla de industria”, se quejó el dirigente gremial.

Donello hizo declaraciones periodísticas en el Día de la Industria, cuando se conocieron datos de una pérdida interanual de 20,4 puntos porcentuales de la actividad y que las fábricas en promedio hoy funcionan al 50,4% de su capacidad instalada.

“Tuvimos un zoom con las cámaras empresarias, las seccionales de la UOM y los ministros de Educación y Producción para llevar a los chicos a las fábricas, que vean lo que es. Porque si no estamos viendo que hoy se está perdiendo, alguien se recibe y de los que se reciben casi no van a la industria, directamente van a una plataforma o a otra cosa, donde no tienen tantos compromisos con el horario, todo eso, y entonces estamos viendo que hay que dar esa batalla y, como vos decís, ¿por qué también hay que dar esa batalla? Porque lo que está pasando hoy pasa porque nunca se hizo esto, porque si la gente hoy tuviera conciencia completa, conocimiento, más que conciencia, conocimiento de lo que significa la industria en los países, en las grandes potencias, todo eso, son los que movieron las grandes potencias”, expresó Donello al programa Panorama Gremial.

“Ningún país que hoy es gran potencia descuida a su industria, todo lo contrario, la defiende y la fortalece. La defiende, la fortalece, no permite que ingresen algunos artículos del exterior que vienen mucho más baratos, no, no, siempre se defiende”, afirmó.

Por otra parte, Donello reiteró críticas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “La gente lo escucha y no tiene plena conciencia de lo que significa. Eso a grandes empresas no va a perjudicar, va a perjudicar realmente a todas las pymes. Y las pymes son las que generan mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces estamos en una situación muy complicada, y no solo eso, las grandes empresas que van a venir a invertir se van a llevar todo afuera”, afirmó el titular de la UOM Rosario.