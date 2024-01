En medio de la preocupación por la notable caída de ventas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) acordó con funcionarios del gobierno nacional la puesta en marcha del programa Cuota Simple, que intentará reemplazar al Ahora 12 para las compras en cuotas fijas.

Claro que para este nuevo programa el Estado nacional no subsidiará el consumo, pero habrá un acuerdo a través del Banco Nación para que los comercios puedan ofrecerlo, con la tasa que ofrece la entidad bancaria.

Las compras se podrán efectuar en 3 y 6 cuotas con una tasa anual del 84% y se mantendrán la mayoría de los rubros que estaban incluidos en Ahora 12, con la novedad de que materiales para la construcción no estarán en el listado.

En diálogo con Si 98,9 el vicepresidente de Came, Ricardo Diab, dijo. “Nos preocupamos por la desaparición del ahora 12, por eso nos reunimos para solicitar una herramienta que sostenga el consumo en este momento difícil. No es lo ideal pero a la luz de la circunstancia, es lo mejor que tenemos”.

Respecto a la reunión, el referente empresario local detalló: “Nos dijeron que plata no hay y que el gobierno no quiere subsidiar. El proyecto se va a presentar la semana que viene, hoy nos mostraron como va a ser el plan y nos dijeron que Construcción no está incluida”.

Consultado sobre la situación de los comercios locales en el marco de freno en la actividad, deslizó que alimentos y bebidas fue el rubro que sufrió la mayor caída en 2023 respecto al año previo. Electrodomésticos tuvo un leve impulso sobre fin de año pero no alcanzó a compensar los números del 2022.

Con el lanzamiento de Cuota Simple, quedará atrás Ahora 12, programa que debutó en 2014 y que sufrió varias modificaciones, pero que se sostuvo con subsidio estatal. Durante noviembre registró un volumen de ventas de 477.349 millones de pesos y 3.429.707 millones de pesos en el acumulado enero-noviembre, un 133% más que en el mismo período de 2022.