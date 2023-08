La devaluación del 22 por ciento anunciada este lunes por el Ministerio de Economía impactó con fuerza en el valor de los materiales para la construcción. Desde el sector advierten que las listas de precios para algunos productos se modifican hasta tres veces por día.

“Estamos teniendo todo el tiempo cambios en la lista de precios por los aumentos, algunos cambian hasta dos o tres veces por día. Antes era una vez por mes o cada 20 días”, explicó en Sí 98.9 Luis Razzini, dueño de Razzini Materiales, corralón que se dedica a la distribución por mayor y menor de materiales para la construcción.

Y agregó: “El lunes arrancamos con un 22 por ciento arriba en el precio de algunos productos. que ya estaban dolarizados. Pero otros productos que no están atados al dólar y ya aumentaron a principio de mes, este lunes aumentaron un 10 o 12 por ciento. No sabemos qué dólar toman. Es aumentar por aumentar, no tiene lógica”.

Como ejemplo, citó el caso del cemento, uno de los insumos principales en el rubro: “Aumentó 7 por ciento a principio de mes, ahora 12 por ciento y ya nos adelantaron que a fin de mes aumentará un 10 por ciento. Es decir que va a aumentar un 30 por ciento en un mes”. Además subrayó: “Están entregando lo justo, si pedimos más de lo habitual no nos entregan”.