Argentina comenzó el 2024 con un récord nefasto: en el primer mes completo de Javier Milei como presidente, el país registró la inflación más alta del mundo, hasta quintuplicando la de otros países en crisis como Venezuela.

El Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una inflación del 20,6% en el primer mes del año, acumulando así también 254,2% interanual.

Esto ubica al país muy por encima de aquellos países que, por ejemplo, terminaron el año pasado con las inflaciones más altas.

Mientras que en 2023 el país registró un acumulado anual del 211,4%, lo siguieron Venezuela con 193, el Líbano con 192,26% y Turquía con 64,8%.

En enero, estos mismos países registraron cifras mucho menores, como el caso de Venezuela (apenas 4,2%) o Turquía (6,7%). Si bien el Líbano todavía no dio a conocer los números de este mes, viene de cifras muy bajas en noviembre (2,6%) y diciembre (0,02%).

El oficialismo festeja

Mientras tanto, funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo festejaron el 20,6% al entender que es un signo de “desaceleración y tendencia bajista”, al tiempo que criticaron la “herencia recibida” por el gobierno anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió la publicación del INDEC con la frase “a seguir trabajando”, acompañada de emojis de aplausos.

Ramiro Marra, por ejemplo, felicitó a Milei y a Caputo por “el excelente trabajo que están realizando” y evitar “la hiper”, aunque aclaró: “La inflación de enero dio 20,6% aún es alta, lo sabemos y no lo vamos a negar”.

El diputado nacional José Luis Espert, ex miembro de La Libertad Avanza y ahora integrante del bloque del PRO, también dejó en su cuenta de X un mensaje celebratorio y echando culpas a la vez: “20,6% INFLACIÓN EN ENERO. Casi 5 puntos menos que el mes anterior. De a poco el gobierno de @JMilei deja atrás la hiperinflación que nos dejó plantada el kirchnerismo. Aún se siente en los bolsillos, pero vamos por buen camino”.

En cuanto al radicalismo, el legislador Martín Tetaz reclamó que “es urgente un plan de estabilización que derrumbe la inflación”, aunque aclaró que “por supuesto no puede ser responsable de este descalabro un gobierno que recién asume”.

"No es suficiente dejar de emitir, porque si la gente sigue formando precios con aumentos no van a alcanzar los medios de pago de la economía y la recesión se va a profundizar, hasta que eventualmente cedan los precios", dijo Tetaz, que agregó que “el primer paso de un plan antiinflacionario exitoso es un presupuesto que refleje y transmita el plan del gobierno. En ese proyecto de ley el presidente debe enviar al Congreso todos los ajustes que quiera hacer, como por ejemplo el recorte o eliminación de los fideicomisos”.

Como contracara, la ex ministra de Desarrollo Social y actual diputada por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, fustigó al gobierno nacional: "¡100% de inflación en tres meses! Prometieron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo y por ahora las únicas noticias que se leen es que todo sube pero no hay una sola medida para recomponer o compensar este brutal ajuste".

Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 18,6% en enero, necesitando una familia con dos hijos un total de $ 285.561 para no ser indigentes, mientras que la Canasta Básica Total subió un 20,4%, necesitándose $ 596.823 para que una familia tipo no esté por debajo de la línea de la pobreza.