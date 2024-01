Ante la reiteración de consultas y denuncias de usuarios de tarjetas de crédito, la directora de la Oficina Municipal del Consumidor, Solange Bobbett, recalcó la conveniencia de manejarse con prudencia y atención, para evitar sorpresas desagradables. Es que el DNU 70/23 que impuso el gobierno nacional desreguló los topes de intereses por mora y ahora eso pasó a ser 140,86%.

“A quienes vienen a nuestra oficina o nos consultan por teléfono o email, les aconsejamos que paguen todo el importe del resumen de la tarjeta, o todo lo que puedan al menos. Lo que no hay que hacer es no pagarla y dejar que opere el vencimiento”, señaló.

La diferencia es que desde la vigencia del DNU del presidente Javier Milei, los bancos ya no tienen tope para imponer sus punitorios. “Ya no está regulado, y los intereses son altísimos al refinanciar. Después de saldar el mínimo, si no se paga nada, ese interés lo fija el banco”, dijo Bobbett y recomendó “tratar de autocontrolarse con los gastos y leer la letra chica”.

Por otra parte, la funcionaria señaló el asunto de las promociones comerciales que no siempre resultan lo que sugieren en la publicidad. “Si dicen que con tal medio de pago otorgan 20% de reintegro, hay que fijarse bien porque siempre hay un tope de ese reintegro. Por lo tanto, puede ser que el reintegro no sea del 20% sino mucho menos, según el importe de la compra”, alertó en Sí 98.9.

De la misma manera, distinguió las variantes de “cuotas sin intereses” y “cuotas fijas”. “No es lo mismo, porque estas últimas ya tienen el interés incorporado, y no es lo mismo que pagar en efectivo, por ejemplo. Siempre hay que preguntar específicamente cuál es el interés aplicado y de cuánto es el monto de cada cuota”, advirtió.

A la hora de reclamar, Bobbett aclaró que el usuario tiene 30 días de plazo para impugnar el resumen de la tarjeta de crédito ante el banco. “Ya nos llegaron varios reclamos por esto”, señaló.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor atiende en Córdoba 852, de lunes a viernes, de 8.30 a 16, en la línea telefónica gratuita 0800-6668845, o en el correo electrónico oficinadelconsumidor@concejo.gov.ar