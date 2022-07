Savina Barbagallo tiene 29 años, vive en Casilda, en el departamento Caseros, y padece una patología genética que sin tratamiento puede acarrear diversos efectos irreversibles. Su diagnóstico lo tuvo en su primer año de vida: se trata de atrofia muscular espinal (AME), tratamiento que debe brindar su obra social, pero que por ahora se niega. La cobertura corresponde a IAPOS, obra social del personal de estado en la provincia de Santa Fe.

En dialogo con el programa Muy rico todo en Sí 98.9, la joven dio detalles de su situación que se hizo pública hace algunas semanas. "El medicamento que detiene la patología es Spinraza. En junio de este año la Justicia me otorgó una cautelar, pero Iapos sigue sin cumplir”, dijo Savina en el comienzo de la nota.

Más allá que su situación tomó estado público hace algunas semanas, el caso de Savina no tuvo ninguna respuesta de la obra social, quienes le argumentan que están mirando la documentación de su caso para darle una solución. “Desde la semana pasada les estoy exigiendo que ellos me muestren esos papeles con el fin de saber qué tan trasparentes son y la verdad que hasta hoy no cuento con eso”, sostuvo.

Desde el 11 de junio hay una resolución de la Justicia que exige se le entregue a la joven su medicación. Esto, sin embargo, no generó movimientos en IAPOS. “Están incumpliendo una medida judicial, una cautelar que los obliga, me dan vueltas, no me muestran esos papeles”, lamentó.

Asimismo, dijo que gran parte de sus terapias las debe hacer de manera particular porque la obra social “no le cubre nada”. En el caso de este tratamiento dijo que “nunca tuvo acceso”. “Es sumamente grave que se metan con la salud de la gente, como si fuese un privilegio, cuando todos sabemos el presupuesto que manejan. Están jugando con la salud y la salud es un derecho”, marcó Savina.

Audio nota completa.