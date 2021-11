Reprocann: cómo inscribirse en el registro de cultivadores medicinales

El Registro del Programa (REPROCANN) está bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y fue creado con el fin de emitir autorizaciones a pacientes que quieran cultivar con fines medicinales para sí mismos, a través de un/una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada para dicha actividad.

Procedimiento de inscripción

Para realizar la inscripción al REPROCANN tenés que seguir los siguientes pasos:

1. En tu celular: descargar la aplicación Mi Argentina. Crear usuario y contraseña. Si ya tenes una cuenta, simplemente inicia sesión.

2. Luego de crear tu usuario y contraseña en Mi Argentina o iniciar sesión, valida tú cuenta en la aplicación.

3. Ingresar a https://reprocann.salud.gob.ar/ y elegir la opción "INGRESA A MI ARGENTINA" con los mismos datos de usuario y contraseña creados en el paso n° 1.

4. Una vez vinculada la cuenta, se podrán visualizar cuatro perfiles de usuarios:

*Paciente que cultiva y prepara los derivados para sí

*Cultivo o tenencia de plantas o derivados para uso medicinal.

*Médico, profesional de la salud que prescribe con fines medicinales (esta categoría es exclusiva para profesionales de la salud).

*ONGs vinculadas a la salud.

Elegir la opción más adecuada para tu situación. Si queres cultivar para uso personal te recomendamos que elijas la opción "Paciente que cultiva y prepara los derivados para sí"

5. Completar la información requerida por el sistema. El domicilio de cultivo no necesariamente debe coincidir con el domicilio de tu DNI. Por ejemplo: querés cultivar pero no tenés lugar en tu casa y elegís llevar adelante el cultivo en la casa de un familiar, o si no sos propietario y estas alquilando, también se puede realizar, siempre que el cultivo esté en el domicilio declarado ante el sistema de REPROCANN no vas a tener inconvenientes.

6. El sistema genera un código de vinculación que utilizará el/la médico/a para poder terminar el trámite de inscripción.

7. El turno será coordinado entre el profesional de la salud y vos. Cabe destacar que no todos los profesionales de la salud están inscriptos.

A tener en cuenta

¿Qué permisos otorga el REPROCANN?

Superficie máxima destinada al cultivo: 6m2, dentro de esa superficie deben estar las plantas tanto en estado vegetativo como reproductivo.

Cantidad de plantas en estado reproductivo (floración): hasta 9 plantas.

Cantidad de plantas en estado vegetativo: no hay un máximo, siempre y cuando estén dentro de los 6m2 totales.

Condición del cultivo: interior. Aclaración: interior significa dentro de tu casa, es decir, puede ser cultivo indoor/outdoor siempre que cumpla la condición de estar dentro del domicilio habilitado por el sistema y fuera de la vista de personas ajenas al domicilio.

Transporte: se puede transportar hasta 40 gramos de flores secas o hasta 6 frascos de 30ml de extractos o aceite.

¿Cuánto dura la inscripción?

La inscripción dura un año. Es decir, después de un año se debe actualizar la inscripción.

¿En cuánto tiempo tengo mi certificado de inscripción?

El trámite de inscripción puede tener una demora de 7 - 10 días. Debes tener en cuenta que es un sistema nacional y la página web no siempre funciona correctamente.

Recomendaciones

Estar inscripto en el Registro no significa estar exento de un control por parte del Sistema. En caso de controles, se recomienda etiquetar plantas y frascos con flores o aceite con nombres de variedades e información de la persona inscripta en el Registro, así como tener impresiones del código QR otorgado por el Registro.

Para agilizar el trámite

Enviar un email a programacannabis@msal.gov.ar con: nombre completo y apellido, DNI, fecha de inscripción al REPROCANN, nombre completo de médico o médica que hizo la inscripción y el pedido de que se acelere su aprobación.