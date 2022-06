La ministra de Salud, Sonia Martorano, informó que la preocupación actual del sistema sanitario en Santa Fe es la población pediátrica, más vulnerable a las enfermedades de invierno luego de dos años de aislamiento por la pandemia de coronavirus. En cuanto a esto último, la funcionaria cifró expectativa de que "tal vez estemos en el último año, aunque claramente debemos atravesar este invierno que comienza", dijo.

Los efectores de salud pública y privada de la provincia registran en los últimos días un notorio incremento de consultas, incluso de internaciones, por cuadros de enfermedades respiratorias y virósicas en pacientes pediátricos. Niños y niñas que estuvieron con poco o nulo contacto social y escolar durante los últimos dos años, y que con la exposición natural de la reapertura de las actividades se encuentran con menos defensas para los virus de estación que persisten.

"Vivimos dos años raros donde no veíamos los virus habituales que se solían ver. Después de dos años, estos virus que ahora sí circulan se encuentran con una población infantil que no tuvo contacto y que está con menor respuesta inmunológica. Virus que parecen más agresivos, pero ocurre que son los niños y niñas que no habían tenido contacto hasta entonces", explicó la ministra, en diálogo con Ariel Bulsicco, por Sí 98.9.

Por lo tanto, confirmó que "se están viendo muchas consultas, muchas internaciones por virosis respiratorias. Eso nos preocupa ahora. Estamos reforzando la disponibilidad de camas de internación pediátrica".

En cuanto a la pandemia de covid, Martorano señaló que la situación está bajo control. "Hay cierto aumento de casos, es previsible, pero en general -salvo que alguien no esté vacunado-, los casos no son tan complejos. Hoy, de cada diez hisopados, 4 dan positivo", precisó, y exhortó a la población a completar el esquema de vacunas. "Ya se pueden colocar hasta el segundo refuerzo, habiendo transcurrido 4 meses desde la aplicación del primer refuerzo", dijo.

La titular de Salud provincial recomendó usar el tapabocas, aunque no sea obligatorio hoy, en ámbitos cerrados y de particular concentración social. Por ejemplo, en el transporte público, en ámbitos educativos y de salud. "Sobre todo en los lugares de atención de salud, porque hay gente con patologías y al personal médico hay que cuidarlo".