Andrea Hernández, médica pediatra en la guardia del Hospital Provincial de Rosario y miembro de Pediatras Autoconvocados en Lucha, colectivo que agrupa a profesionales de la salud pública, manifestó en Sí 98.9 que la situación actual de esa especialidad en este área es insostenible. Además, denunció que el sistema de salud pública se encuentra saturado por la cantidad de niños y niñas que arriban con enfermedades respiratorias estacionales.

La profesional declaró que, además, existe escasez de insumos médicos y que, debido al cierre de algunos servicios en los hospitales, los pacientes son internados en consultorios sin comodidades, acostados en camillas. "No podemos permitir ni ser cómplices de una atención tan deficiente", enfatizó.

La médica denunció que este año comenzaron la temporada de alta demanda con cuarenta camas menos tras la pandemia, donde las salas de pediatría fueron cerradas y utilizadas para la internación de adultos, lo que resultó en una disminución de la capacidad para atender pacientes pediátricos. En particular, el Hospital Centenario cerró sus treinta camas de pediatría junto con la guardia pediátrica, y nunca se reabrieron.

El Hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Gálvez, también cerró tiempo atrás 10 camas pediátricas que, hasta el momento, no han sido repuestas. “Esto significa que el sistema de salud pública actualmente cuenta con cuarenta camas menos, en un momento en el que la población que acude a los hospitales para recibir atención médica ha aumentado”.

La situación actual es compleja, ya que los Samco envían pacientes a la ciudad de Rosario y los centros de salud derivan a hospitales de segundo y tercer nivel debido a la falta de camas. “Es desesperante, ya que a menudo recibimos pacientes que necesitan ser internados pero no contamos con suficientes suministros básicos, como el pico de oxígeno. Lamentablemente, también debemos elegir a qué pacientes suministrar Salbutamol debido a la escasez de este medicamento, lo mismo sucede con la betametasona. A pesar de haber hablado esta situación en repetidas ocasiones con las autoridades, aún no hemos recibido respuestas satisfactorias”, subrayó Hernández.

Por otra parte, remarcó que los hospitales públicos están tan saturados que algunos pacientes “tienen que ser internados en camillas dentro de los consultorios” médicos. “Esta situación resulta inaceptable, ya que no se puede permitir una atención de mala calidad. No podemos ser cómplices, especialmente cuando se trata de niños que están internados en una camilla y sus madres tienen que pasar días enteros en una sala de espera o en un consultorio porque no hay camas disponibles”, insistió.

“En este momento, no hay disponibilidad de camas de terapia y las salas de internación se encuentran completamente llenas. Además, en las guardias médicas, los espacios disponibles son muy escasos, lo que genera una gran preocupación ante la inminente llegada del pico de patologías respiratorias estacionales. La falta de respuesta ante esta situación es desesperante y requiere de medidas urgentes por parte de las autoridades sanitarias”, alertó la pediatra autoconvocada.

La entrevista completa, acá: