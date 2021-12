Nuevos tratamientos regenerativos para pacientes con dolor lumbar crónico

El dolor lumbar es un síntoma muy común que afecta al 60% de los adultos en algún momento de su vida, con una prevalencia del 20 al 30% de la población. Las causas son muy variadas, ya que el origen puede encontrarse en múltiples estructuras anatómicas en forma aislada o simultánea (nervios, ligamentos, disco intervertebral, articulaciones, fibras musculares y tendinosas, vísceras, etc.). Las lumbalgias se definen como crónicas cuando se mantienen más allá de un período de 12 semanas.

Es importante elaborar un diagnóstico preciso basado fundamentalmente en el interrogatorio y el examen físico detallado del paciente, asociados a pruebas clínicas para determinar el origen de los síntomas. Los consensos actuales afirman que los médicos no deben utilizar de forma rutinaria diagnósticos mediante imágenes, ya que el uso de la radiografía simple o la RMI de forma rutinaria en pacientes con dolor lumbar inespecífico no ha demostrado ninguna mejoría contundente en los resultados clínicos, diagnósticos o evolutivos. Se considera que los hallazgos en imágenes del 85% de los pacientes no se encuentran directamente asociados a sus síntomas. Por eso, las pruebas de diagnóstico por imágenes, como la TAC y la RMI, sólo se recomiendan en pacientes con dolor lumbar que se asocia a deficiencias neurológicas graves o progresivas, o cuando se sospechen afectaciones subyacentes graves sobre la base de una historia clínica y examen físico detallados.

En la última década el uso de técnicas regenerativas para tratamiento de los tejidos lesionados ha cobrado mucha relevancia en el tratamiento del dolor músculo-esquelético. La medicina ahora cuenta con sustancias con una alta eficacia y seguridad para promover la cicatrización y regeneración de tejidos. Esto marca una nueva era en la Medicina, logrando que el paciente disminuya el consumo excesivo de fármacos y/o evite la necesidad de una cirugía.

La Proloterapia es una técnica regenerativa que se utiliza para tratar tejidos lesionados propios del sistema articular, tales como ligamentos, tendones y cartílago. Utiliza dextrosa (un tipo de azúcar) como sustancia para promover la proliferación de tejido sano (de ahí el nombre de Prolo-Terapia).

El Plasma rico en Factores de crecimiento (también llamado Plasma Rico en Plaquetas), utiliza una preparación derivada de la propia sangre del paciente, para generar una sustancia con alto poder regenerativo que se inyecta en los tejidos afectados.

Ambas técnicas han sido estudiadas en pacientes con dolor lumbar, presentando resultados prometedores para pacientes que han fallado a otros tratamientos convencionales, y además carecen de efectos adversos o contraindicaciones para su uso. Para poder optimizar los resultados, estas terapias deben ser realizadas por equipos de profesionales con formación específica en dolor músculo-esquelético y terapias regenerativas. A su vez, las terapias de inyecciones regenerativas siempre deben integrarse dentro de un plan terapéutico global que incluya medidas kinésicas, nutricionales, posturales, suplementos nutricionales y otras estrategias que apunten en forma sinérgica a mejorar la estructura de los tejidos y su función para poder erradicar los síntomas en forma definitiva.

