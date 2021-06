La Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica de Rosario (FAOHP) se encamina con una nueva campaña solidaria para poder finalizar la construcción de la Casa de Alojamiento para niñas y niños en tratamiento oncológico. Proponen una gesta colectiva, donde 100 mil personas puedan colaborar con al menos $300.

La casa está ubicada en calle Virasoro 870, cercano al Hospital de Niños Víctor J Vilela, en un terreno cedido en comodato por el municipio. Al día de hoy la obra, que comenzó en 2019, está en la mitad de su ejecución y desde la Fundación esperan poder completar este proyecto a finales de este año.

Desde la entidad contaron a Rosarioplus.com que la casa tiene como fin el alojamiento de los pacientes que no cuenten con obra social o no puedan continuar el tratamiento en sus hogares, ya sea por venir a Rosario desde otras localidades o por no contar con los espacios adecuados para este tipo de casos requiere.

Características de la casa

El espacio está diseñado en tres plantas y tendrá capacidad para albergar a nueve pacientes con un acompañante, todas las habitaciones contarán con baño privado, cumpliendo además con todo lo necesario para la circulación y seguridad para personas con movilidad reducida, ascensor, sistema de eficiencia energética y confort acústico.

También tendrá diferentes espacios comunes que para uso común y compartido entre todos los residentes como sala de juegos, esparcimiento y espacios verdes, cocina y comedor, despensa y lavadero, consultorio, sala de reuniones y un espacio donde funcionará la sede de FAOHP.

¿Por qué Rosario necesita una casa de alojamiento?

Nuestra ciudad cuenta con importantes hospitales públicos que son centros de referencia tanto a nivel provincial como nacional. Entre ellos, el Hospital Víctor J, Vilela y su Centro de Trasplante de Médula Ósea gran cantidad de trasplantes que corresponden a pacientes de otras localidades.

Teniendo en cuenta las estadísticas del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), el 41% (se excluye Provincia de Buenos Aires) de los niños con patología oncológica (leucemias 35% - tumores cerebrales 50%) migran, en algún momento de su tratamiento, a centros asistenciales de mayor complejidad ubicados en una provincia diferente de la de origen.

Teniendo como referencia que cada año se diagnostican 1200 nuevos casos de cáncer pediátrico y que un tercio corresponden a la provincia de Santa Fe. Una residencia de alojamiento es una necesidad para la ciudad, como parte integradora en el tratamiento del cáncer infantil, para pacientes sin obra social desplazados de sus hogares durante el tratamiento de la enfermedad.

Si bien la premisa es 100 mil personas donando 300 pesos, la entidad aclaró que también se reciben otras sumas de dinero. La donación puede realizarse a través del sitio: www.faohp.org.ar/donar. ”Todas las ayudas son necesarias desde la más pequeña a la más grande, estos pequeños guerreros necesitan de nuestra ayuda, solos no pueden” sostuvieron.