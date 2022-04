Leonardo Sigali, capitán de Racing, respondió tres veces que no se acordaba las situaciones del partido. El desconcierto del periodista que lo entrevistaba se hizo notar pero respetó el olvido del futbolista. Luego, el club publicó un video para concientizar sobre el alzheimer y estar atento a los primeros síntomas.

El cronista le preguntó primero por una clara situación de gol que tuvo en el primer tiempo y el defensor le respondió: "La verdad que no me acuerdo". Luego el periodista insistió y le preguntó "qué les pedía (Fernando) Gago cuando se les complicaba el partido", y Sigali volvió a contestar: "No, disculpáme, pero la verdad que no me acuerdo". Por último, cuando el reportero quiso saber cómo se preparaban para el debut en la Copa Sudamericana, volvió a recibir otro "disculpáme pero la verdad que no recuerdo mucho".

Pocos minutos después, el propio Sigali apareció en otro video publicado en las redes sociales explicando que se trataba de una acción conjunta entre Racing y Alma Alzheimer, una ONG que se dedica a la concientización sobre esta enfermedad, con el fin de mostrar uno de los primeros síntomas del alzheimer que suelen pasar desapercibidos. El reconocimiento temprano de la enfermedad mejora los tratamientos.

"Lapérdida de la memoria a corto a plazo suele ser uno de los primeros síntomas del Alzheimer. Su detección temprana ayuda a un mejor tratamiento y a mejorar la calidad de vida", explica el capitán de La Academia en el video.