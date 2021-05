Somos “libres”, podemos elegir el color de las zapatillas, la marca del celular, la isla donde vacacionar, el candidato de mi agrado, etc. ¿y cuando nos enfermamos? ¿Qué podemos elegir? Generalmente eligen por mí, o puedo elegir dentro de las opciones que otro elige.

¿Podemos decir que somos libres de la piel hacia afuera, pero no de la piel hacia adentro? Libertad y conocimiento son un tándem que se necesitan mutuamente.

Dentro de las necesidades básicas del ser humano, como es comer, respirar, vestirse, tener una vivienda, etc, aparece también tener autonomía en mis actos.

Una de las claves de la autonomía es tener mirada crítica de la realidad para poder elegir y resolver mis necesidades.

¿La enfermedad, tiene que ver con la necesidad?

En realidad, la enfermedad emerge al no resolver las necesidades. Si no logro conseguir alimento aparecerá la desnutrición, si no logro escapar podrá aparecer un glaucoma, si no logro resolver la amenaza aparecerá la ansiedad o el pánico.

¿El ser humano es un ser de necesidades?

Claro, y es desde la psico biología social, que entendemos la enfermedad como la imposibilidad de resolver necesidades en todos los niveles del hombre.

Tendremos que conocer cuáles son las necesidades biológicas, las emocionales, las mentales, las culturales, las históricas, las sociales, etc. Solo así podremos sanar en todas las dimensiones.

Entonces conociendo cuáles son esas necesidades no resueltas, es que podremos entablar una terapia acorde a cada historia. Y es donde la enfermedad se puede volver una gran posibilitadora de conocerme y resolver nuestras necesidades.

¿Quién puede estudiar psicobiología social?

Todo aquel que quiera emprender un proceso de conocimiento. No es necesario ejercer ninguna profesión determinada sino sólo estar dispuestos a tomar conciencia de la necesidad de transformarnos en agentes de cambio.

En nuestra formación daremos las bases de la Psicobiología Social de forma tal que al final del primer nivel se acceda a este enfoque que privilegia las distintas dimensiones del ser humano sobre el concepto de enfermedad.

La formación incluye tres niveles independientes y consecutivos, primer, segundo y tercer nivel.

¿Dónde se estudia?

En nuestro campus virtual https://campus.aamepsi.com.ar/.

Comenzamos haciendo encuentros presenciales y luego, a raíz de la pandemia es que desarrollamos una plataforma virtual donde podemos volcar los contenidos teóricos en forma de videos, audios y material de lectura. Todo esto acompañado por tutores con encuentros establecidos y seminarios generales. Esperemos poder volver a los encuentros presenciales cuando la realidad epidemiológica lo permita.

Dr. Diego Paillole

Médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 1992. Especialidad en Cardiología clínica. Posgrado en Medicina Biológica y Homotoxicología Baden Baden - Alemania. Estudios de Acupuntura en la Sociedad Argentina de Acupuntura. Sistemas de diagnósticos y tratamientos no lineales. Instituto de Psicofísica Aplicada ,Omsk- Rusia. Docente de la Asociación Argentina de Medicina Psicobiológica y fundador de la Psicobiología Social.

Para mayor información o consultas dirigirse al mail: formacionmpb@gmail.com.