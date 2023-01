Evitar las largas exposiciones al sol, la clave para prevenir el cáncer de piel

Hoy en día se enfatiza el cuidado de la piel y la orden del día es tener precaución con el exceso de exposición al sol, debido a los efectos ambientales del cambio climático. Por eso, tomar sol no es algo que debemos hacer sin protección.

Sobre el tema, la dermatóloga Gabriela Campodónico, aconsejó intensificar los controles médicos anuales y revisarse la piel para ver si aparece una lesión poco común. Si bien los lunares no se sacan sin motivos, aclaró, “analizarlos no cuesta nada” ya que muchas personas llegan a los consultorios dermatológicos por temas estéticos y esa es una buena “oportunidad para concientizar y de paso controlar lunares y, de ser necesario, extirparlos”.

“Hay pacientes que requieren un examen más exhausto a la hora de hallar una lesión, por eso se les pide una dermatoscopía digital, pero insisto, lo más importante es la prevención y control y en base a lo que determine el médico en el consultorio se sacan esos lunares y se mandan a evaluar con una biopsia”, expuso.

“Hoy por la exposición al sol se ven muchas quemaduras solares que luego pueden derivar en un cáncer de piel. El control anual es importante, pero también los cuidados generales que puede hacer las personas como es el uso de protectores solares si es que hay alta exposición al sol, también el uso de gorros y lentes oscuros y de ser posible evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde”, dijo la profesional a Rosarioplus.com.

Normalmente se escucha hablar de dos tipos de rayos, los UVB y los UVA y al comprar un protector solar debemos tener en cuenta a ambos. En primer orden, los rayos UVB producen cambios más rápidos y generan el colorado en nuestra piel, mientras que los rayos UVA no producen modificaciones en el color al momento; sin embargo, a largo plazo generan manchas, flacidez o cáncer de piel.

Tipos de Cáncer de Piel

Los principales tipos de cáncer de piel son el carcinoma basocelular, el carcinoma escamoso y el melanoma. También, existen otros subtipos más raros como el carcinoma de células de Merkel, linfomas cutáneos, fibroxantoma atípico o dermatofibrosarcoma. Los cánceres de células basales y de células escamosas son los tipos más comunes de cáncer de piel. Estos tipos de cáncer comienzan en la capa superior de la piel (epidermis), y a menudo están relacionados con la alta xposición al sol.

Campodónico indicó que dentro del tipo no melanoma encontramos el muy frecuente carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide en formas prematuras, que son más frecuentes en personas que se han expuesto al sol durante mucho tiempo, una exposición crónica. Y en teoría, “se ven en pacientes de 50 o 60 años”.

Sion embargo, dijo que en los últimos años comenzaron a verse casos en personas de 30 y 40 años, sobre todo quienes tienen pieles sensibles y largas exposiciones a los rayos solares. Por ello el consejo hasta el cansancio de la médica es que permanecer largas horas bajo el sol para broncearse no es una acción saludable ya que daña el ADN de las células de la piel causando cáncer. Aunque en la continuidad de su relato dejó un halo de esperanza para quienes lo padecen: “La buena noticia es que el 99% de los casos son curables si se diagnostican y tratan a tiempo”.

Datos y estadísticas de la Agencia de Control del Cáncer

Desde la Sociedad Argentina de Dermatología y la Fundación del Cáncer de Piel acordaron la creación del Registro Argentino de Melanoma Cutáneo (RAMC) para tener información epidemiológica, lamentablemente, en la actualidad, no se encuentra activo aunque hay un trabajo publicado con datos (2002 a abril de 2009) registrados por la Sociedad de Dermatología y aportes de Registros de Tumores Poblacionales donde se analizaron 3822 tumores de piel maligno, el 49,4% se presentaron en mujeres y el 50,6% en varones.

Según la Agencia Provincial de Cáncer, en la Provincia de Santa Fe el Registro Poblacional de Cáncer de Santa Fe, registra los casos de cáncer de piel melanoma y piel no melanoma. Desde el año 2015 no se registran más los cánceres de piel baso celulares, para optimización del Recurso Humano ya que superaban los 2000 casos anuales y demanda mucho trabajo completar todos los datos requeridos para incluirlo en las bases de datos. “Asimismo cuando solicitan información de distintas áreas nos especifican que no incluyamos cáncer de piel no melanoma”, señalaron desde la dependencia.

El porcentaje de Cáncer de Piel Melanoma representa el 11.3% del total de cáncer de piel, la Argentina tiene una mortalidad estimada ajustada por edad para el año 2020, para el cáncer de piel melanoma, de 0.93 x 100.0000 habitantes, encontrándose en el rango con países que van de 0.55-1.3 x 1000.000 habitantes. En la Provincia de Santa Fe, se da en varones representado un 62%, 307 defunciones y un 38% en mujeres 185 defunciones.

LIF, protector solar gratuito y de acceso para todos

Santa Fe se convirtió en octubre en la primera provincia del país que cuenta con producción pública de protector solar. El primer lote de 10.000 envases fue distribuido en dispensarios, hospitales y centros de salud de toda la provincia y en principio su entrega será para determinadas poblaciones afectadas por la exposición al sol, cuando dermatólogos y médicos especialistas lo prescriban para distintos riesgos, patologías o condiciones que necesiten el factor" como también para quienes por razones económicas no puedan acceder a su compra.

Elida Formente, integrante del directorio del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia destacó que se trata de una situación inédita para Santa Fe: "Tener un protector solar, de fabricación pública, propia y que pueda ser de acceso gratuito, significa mucho".

"El LIF siempre es referencia, ya lo fue con el cannabis medicina, ahora lo va a ser con el protector solar. La idea no es solamente un producto, sino que también haya mucha conciencia en cuanto a cuidados de la salud", resaltó y anticipó a este medio que debido al éxito de este primer lote ya se fabrica otro, pero de 20.000 unidades que será distribuido en el mes de febrero.

El protector solar LIF tiene un Factor de Protección Solar (FPS) 50+, filtro solar UVA-UVB y se presenta en envases de 70 gramos. “Si bien es un producto cosmético, como está catalogado desde lo regulatorio, se hace directamente por ANMAT y no es lo mismo que los medicamentos. Sin embargo, lo que es protector solar tiene una gran complejidad, donde hay más de 18 componentes, además de los análisis de control de calidad. Esa metodología todavía no la hacemos en el laboratorio y para no esperar firmamos convenio con otro laboratorio, donde se hace a pedido con la idea de trasferir el know-how y poder hacerlo nosotros”, sostuvo Formente.