En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Acción ante el VIH/Sida, el 1º de diciembre, la Municipalidad de Rosario convoca a una campaña de pruebas rápidas para VIH y pruebas con extracción de sangre conjunta para VIH y sífilis, en distintos puntos de la ciudad.

El Programa Municipal de VIH, ITS, y Hepatitis Virales dependiente de la Secretaría de Salud Pública de Rosario (Ex Programa Municipal de Sida, renominado por Ordenanza 10.218/21) realizará pruebas rápidas los siguientes días:

- Martes 30 de noviembre; miércoles 1º y jueves 2 de diciembre, de 9:30 a 12:30 en el CEMAR (San Luis 2020); y de 9 a 12:30 en el Hospital Carrasco ( Bv. Avellaneda 1402)

- Jueves 2 de diciembre, de 10 a 12, en el Centro de Salud «20 de Junio», Margis 5115 (prueba por extracción de sangre para VIH y sífilis).

- Jueves 2 de diciembre, de 10 a 12, en el Centro de Salud «Débora Ferrandini», ubicado en avenida Provincias Unidas 150 Bis (prueba por extracción de sangre para VIH y sífilis).

Además, se recuerda a toda persona que tenga algún tipo de dudas, que tras la campaña de detección anunciada y durante el resto de año, puede solicitar un turno para una prueba voluntaria de VIH y sífilis. Para esto los y las interesadas pueden comunicarse con el 4802189 de lunes a viernes, de 8.30 a 16, donde podrán realizar una entrevista telefónica y recibir un turno programado para la extracción.

Cabe destacar que, según especialistas, no se registraron efectos adversos por vacunas en personas con VIH. A su vez, se ha verificado un muy buen nivel de aceptación de la vacunación por este colectivo, que fue priorizado por el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que el 1º de diciembre se declarase Día Mundial del Sida. Este día se conmemora desde 1988 para incentivar en todo el mundo la conciencia de la prevención y tratamiento de la enfermedad.

Datos epidemiológicos

De los datos epidemiológicos se desprende que en los últimos 8 años –entre 2014 y 2021– sólo se detectó un caso de transmisión vertical (de madre a hijo/a) de VIH, en 2017. Esta tasa está reconocida por ser la más baja del país.

La transmisión vertical es la transmisión de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo/a que puede ser antes del nacimiento, durante el parto y después del parto.

En la ciudad de Rosario, cerca de 1.500 personas reciben a través del Sistema de Salud Pública tratamientos antirretrovirales provistos desde el nivel nacional. Además, se estima que en Rosario entre 6.500 y 7.000 personas viven con VIH, de las cuales entre un 15 y un 20% no sabe su condición.

Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien definidas:

Es importante destacar que la principal vía de transmisión del VIH se da por relaciones sexuales sin preservativos. En los últimos años aumentó la transmisión de VIH en hombres que tienen sexo con hombres.

Vía sexual: por relaciones sexuales vaginales, anales u orales, entre personas del mismo o diferente sexo sin protección. El 90% de las transmisiones de VIH se producen por vía sexual.

Vía sanguínea: por contacto con sangre al compartir jeringas o canutos para el uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o punzante.

Vía perinatal o vertical: de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Es la principal vía de transmisión del VIH en niños.

Entre las formas de prevenir el VIH es importante el uso del preservativo, y evitar el contacto con sangre. Se recomienda que toda mujer embarazada y su pareja se realicen los análisis de VIH y de sífilis durante el primer trimestre del embarazo y luego los reiteren en el segundo y tercero si es necesario. En caso de dudas o nuevas situaciones de riesgo, también durante la lactancia deben realizarse estos estudios.

Desde que comenzó la pandemia del covid-19 el municipio no dejó de lado el trabajo específico, a tal punto que la tarea de detección fue y es una actividad sostenida en el marco de la pandemia. En este sentido es para resaltar que se realizan entre 50.000 y 70.000 pruebas específicas por año, que no dejaron de hacerse, y que incluyen pruebas a embarazadas, a sus parejas, pre-quirúrgicos, diagnósticos ante sospecha clínica, consejerías, etc.