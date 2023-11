El municipio evaluó como “positiva” la colocación de estaciones de ovitrampas en distintos puntos estratégicos de la ciudad para monitorear dónde los mosquitos colocan sus huevos. A un mes de su implementación, advierten que la cantidad de casos de dengue registrados en Rosario “son muy bajos” pero no descartan la posibilidad de un brote.

“Tenemos una muestra positiva, esto no quiere decir que no podamos tener un brote. Las ovitrampas permiten ver la postura de huevos, lo que no solo indica que hay Aedes sino en qué lugar y en qué momento, y eso permite hacer prevencion”, explicó en Si989 Carlos Tasinato, director de Control de Vectores de la Municipalidad.

En este sentido, subrayó que la cantidad de casos de dengue “hasta ahora son muy bajos” y puntualmente se dieron en el Noroeste de la ciudad. “Esto también puede ser anecdótico porque cuando hay circulación, el Aedes puede estar en toda la ciudad”, sumó.

El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad, Matías Lahitte, detalló que hay dos casos confirmados de dengue en las últimas semanas que están relacionados con viajes a la provincia de Chaco. “Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes siguieron teniendo casos todo el año”, aseguró el especialista.

Con respecto a la vacuna contra el dengue, que a fines de abril fue aprobada por la Anmat, Lahitte sostuvo que “se están aguardando los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación sobre cuál va a ser la población objetivo a inocular” y advirtió que al momento “no hay ninguna farmacia de la ciudad que tenga disponible la vacuna”.

“Es una vacuna que demostró mucha eficiacia para disminuir internaciones y mortalidad. En principio sería para mayores de cuatro años y se necesitarán dos dosis de la vacuna”, cerró.