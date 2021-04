Laura Giorgiani, coordinadora general de la Dirección de Promoción y Cuidado de la Salud Colectiva del municipio, dialogó con Sí 98.9 sobre las ventajas y beneficios de abandonar el hábito del cigarrillo. “El año pasado en el aislamiento no encontramos con la imposibilidad de realizar el curso de forma presencial y apareció la posibilidad de sostener algunos dispositivos de manera virtual, por supuesto que el tema del aislamiento produce ansiedad y este es un factor fundamental para sostener un hábito como el tabaquismo. Pero cuando pudimos darle forma de manera virtual, la respuesta fue muy positiva”, contó.

Para Giorgiani es imprescindible entender que dejar de fumar es un proceso y no hay nada mágico a la hora de romper esta relación que ese establece con el tabaco. “Lo que nosotros vamos trabajando es un acompañamiento, con en el tiempo fuimos construyendo algunas herramientas: son algunas formas de hacer determinadas sugerencias para que el proceso no esté solo en aguantar”, explicó.

Además, no es que un día uno se levanta y no va a tener ganas de fumar, Para la experta “hay que trabajar con esas ganas, pero anteponiendo muchas de las cuestiones positivas” que tiene el dejar de fumar. “Nosotros no trabajamos sobre la base del miedo a lo que produce el tabaco sino cuales son los beneficios de dejar de fumar, como beneficios, físicos, psicológico y económicos”, expuso.

Se considera que una persona dejó de fumar cuando al año sostuvo esa conducta si probar un cigarrillo. Ese seguimiento de hace casi desde el inicio y la tasa de personas que no vuelven a adquirir la costumbre de fumar supera el 40 por ciento tras superar el curso. “Como lo pensamos desde varias disciplinas y haciendo un acompañamiento, en otros casos ha servido para que las personas hagan otros tratamiento de salud, como ir al médico, ver su cuestión respiratoria”, añadió Giorgiani.

“Para nosotros es sumamente importante, por más que el médico haya aconsejado dejar de fumar, en algún momento se pueda hacer un clic y sentir que no es tan buena la relación que se tiene y se genera con el cigarrillo y que se puede dejar de fumar”, dijo la funcionaria.

Y explicó claramente cuales son los efectos del tabaco: “La nicotina produce un efecto adictivo que funciona a través de los neurotransmisores, que después quedan con esa estimulación y, cuando falta esa dosis, plantean una sensación de necesidad que es lo que conocemos coma abstinencia que aparece cada vez que terminamos un cigarrillo. Una persona que dejó de fumar, al prender otro cigarrillo vuelve a activar esto y el síntoma vuelve a aparecer”.

Los curos que dicta la municipalidad, de los que Giorgiani está a cargo, comenzaron en 2004 y significó toda una apuesta ante algo instalado socialmente y con mucha resistencia por parte de los fumadores. El método utilizado entonces fue tomado de un modelo de la Iglesia Adventista y después desde la Secretaria de Salud Pública le fueron dando su propio ímpetu. La duración es de tres meses y el modo de inscripción es a través de la web del Municipio en la pestaña de Salud.

