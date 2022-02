Cuidados de la salud para no caer en el estrés postvacacional

Las vacaciones son esperadas durante todo el año pero lo cierto es que muchas veces, volver a casa y retomar la rutina se vuelve forzoso si durante ese período la desconexión fue total. Hay personas que deciden dejar de lado los aparatos tecnológicos como computadoras y celulares para disfrutar de un descanso.

Con la vuelta al trabajo y a las obligaciones, muchas personas se sienten decaídas, tristes y sin ganas de retomar y no saben a qué se debe ese malestar. Se conoce como “Síndrome Postvacacional” al malestar causado por retomar la rutina y puede durar semanas hasta desaparecer.

Es natural sentir que volver a las actividades diarias es un doble trabajo luego de haber disfrutado de un período vacacional. Lo importante es entender que la desconexión y el disfrute momentáneo sirven para volver a empezar con energías otro ciclo. Este “Síndrome Postvacacional” es aún más notorio en las ciudades.

Los centros de atención de salud en Rosario, así como en otras ciudades, ofrecen profesionales para tratar estos padecimientos. Lo que se recomienda, en primer lugar, es contactar a un profesional de la psicología para conversar acerca del tema y obtener herramientas para atravesar el momento.

En las clínicas y hospitales de Rosario, que pueden buscarse en internet, están los horarios de atención de cada uno y las obras sociales que cubren los tratamientos. El “Síndrome Postvacacional”, aunque no es grave, puede durar más del tiempo que debería y por eso si quien lo padece está preocupado por su salud debería acudir a los centros de salud para buscar ayuda.

Actividades para evitar el Síndrome Postvacacional

Ir paso a paso

Lo ideal para empezar es hacerlo de a poco. Las actividades laborales y rutinarias muchas veces implican esfuerzos y obligaciones que no pueden evadirse, lo mejor para estos casos es comenzar despacio sin autoexigirse.

Es preciso aprovechar al máximo los momentos de descanso para recomponerse y seguir con la actividad siguiente. Una de las sugerencias es usar el momento de almuerzo para comer al aire libre o dar unas vueltas y disfrutar del paisaje, más allá de que este sea rodeado de edificio. Descansar de un ambiente es un beneficio físico y mental.

Ser pacientes

Algunos días serán más difíciles que otros pero esa condición no limita en absoluto la posibilidad de alcanzar los niveles de energía que se tenían antes de las vacaciones. Sentirse agobiado es natural pero no es una sensación definitiva. Lo que importa en estos casos es no dejar de hacer ni posponer ninguna actividad, y si eso sucede, no enojarse con uno mismo.

Descansar

Dormir es fundamental para recuperar energías. Si uno no descansa lo suficiente hay tendencia a pasar el resto del día irritado o con mal humor porque las horas de sueño no fueron aprovechadas. Para tener un descanso apropiado se deben dejar las pantallas dos horas antes y preparar el ambiente para el resto de la noche.

Ocho horas de sueño son suficientes para recuperarse del día anterior y para que el cerebro pueda captar la nueva información que se le dará durante la jornada laboral y diaria. Además del descanso, tomar agua es importante para acompañar el estado de salud.

Hacer actividad física

Salir a correr, a caminar, hacer yoga u otra actividad que se disfrute es elemental para liberar endorfinas y hacer trabajar al cuerpo, para mejorar el descanso por las noches. Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que tiene demasiada energía que no gasta y puede producir insomnio o ansiedad.

A medida que la actividad física se convierte en algo habitual en la rutina, comienza a disfrutarse y ocupar un lugar de relajación y diversión. El ejercicio al aire libre es fundamental para quienes trabajan en oficinas o en sus casas y permite desconectar la mente durante varios minutos, más aún si se acompaña con música.

El “Síndrome Postvacacional” no tiene por qué ser una razón de angustia o preocupación, más bien es necesario atravesarlo para entender que hay momentos donde el trabajo es una actividad que trae sus beneficios pero que no debe ocupar el total de nuestra vida, sino que hay que buscar el sano equilibrio para tener momentos de ocio y otros de cumplimiento de tareas.