Cáncer: se detectan más de 1600 casos por año en Rosario

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe presentó el último Informe de Morbimortalidad por cáncer, a través de su Agencia de Control del Cáncer. El documento realiza un análisis detallado de la vigilancia epidemiológica en la última década, y contempla datos de mortalidad correspondientes al período 2011-2019, así como de incidencia durante el quinquenio 2013-2017.

Según el último relevamiento, durante el periodo 2013-2017, se registraron en el departamento Rosario 1.623 casos anuales de cáncer de pulmón, piel, mama, útero y colon. Estos datos indican que esta región, una de las más pobladas de Santa Fe, representó el 38.5% de los casos de cáncer durante ese lapso.

El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente con un total de 3196 casos, cifra que coincide con la media nacional y provincial. Le siguen en cantidad de casos el cáncer de colon y recto con 2301, el de pulmón con 1875, el de útero con 424 y el de piel con 322. En total, estos cinco tipos de cáncer representan más del 90 por ciento de todos los tumores diagnosticados en los últimos cinco años, sumando un total de 8115 casos.

Cáncer de mama, el más fácil de detectar y curable a tiempo

Según datos oficiales, en Argentina una de cada 13 mujeres sufre de cáncer de mama en algún momento de su vida y, por año, se registran alrededor de 22 mil nuevos casos. Este tipo de cáncer es el más común en el país y la principal causa de muerte por enfermedades oncológicas en mujeres. Sin embargo, la detección temprana de tumores de menor tamaño ha contribuido a reducir las consecuencias posteriores a la extracción del tumor y, por ende, disminuir la tasa de mortalidad. Así lo afirmó la doctora Graciela López de Degani, directora provincial de la Agencia de Control del Cáncer, en una entrevista con Rosarioplus.com.

En la provincia de Santa Fe y en el departamento Rosario, los datos no difieren de la media nacional en cuanto al cáncer de mama. Según la funcionaria, esta enfermedad suele presentarse con mayor frecuencia en personas de entre 55 y 65 años. No obstante, aproximadamente el 10 por ciento de los casos se diagnostican en personas menores de 40 años, mientras que otro 10% se da en mayores de 80 años. Por lo tanto, la edad no debe ser un factor para subestimar un posible cáncer si hay motivos para sospecharlo.

Durante el período comprendido entre 2013 y 2017, se registraron 3196 casos de tumores de mama en Rosario, lo que equivale a un promedio anual de 639. A nivel provincial, el número total de casos fue de 8269, con un promedio anual de 1654. Rosario representó el 38,5% de los casos reportados en ese período.

Cáncer de pulmón, uno de los más agresivos

El cáncer de pulmón es una enfermedad de importante gravedad que se encuentra entre las principales causas de mortalidad en varios países del mundo. En Argentina, por ejemplo, la patología presenta cifras alarmantes y su letalidad aumenta cada vez más, siendo una de las causas más frecuentes de cáncer y provocando más de siete mil fallecimientos anuales.

En el departamento de Rosario se registraron 1875 casos de cáncer de pulmón en el periodo comprendido entre 2013 y 2017, lo que equivale a un promedio anual de 375 diagnósticos. En toda la provincia de Santa Fe, por su parte, se reportaron 4822 casos, lo que significa un promedio anual de 954 casos en todo el territorio. El departamento Rosario representa el 38,9% de los diagnósticos de cáncer de pulmón en la provincia.

Según las declaraciones de Degani, el tumor al que se refiere suele tener un pronóstico desfavorable y, actualmente, no se dispone de medios para detectarlo tempranamente. En Argentina, durante el año 2020, se produjeron 8.606 fallecimientos a causa de este tipo de cáncer, lo que representa el 14,7% de todos los casos de tumores diagnosticados, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional del Cáncer. El tabaquismo es el principal factor de riesgo y puede desarrollarse en personas de todas las edades, aunque es más común en pacientes mayores de 70 años.

Melanoma, curable si se toma a tiempo

El melanoma es un tipo de cáncer de piel altamente agresivo. Este tipo de tumor se origina a partir de células llamadas melanocitos, las cuales producen el pigmento de la piel conocido como melanina. El melanoma puede aparecer como una lesión nueva o sobre un lunar preexistente. La exposición a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, tanto la emitida por el sol como la proveniente de fuentes artificiales como las camas solares.

La doctora Degani relata que, en caso de ser detectadas a tiempo, estas patologías pueden ser curables. Sin embargo, si no reciben la atención necesaria, existe una alta probabilidad de que se propaguen a otras partes del cuerpo. El tiempo que tardan en evolucionar es impredecible, ya que algunos casos pueden desarrollarse rápidamente y otros de forma más gradual. Si bien no es lo más común, también pueden afectar a las mucosas y los ojos.

En relación a las estadísticas locales, este cáncer ocupa el quinto lugar entre los tumores más frecuentes, con 322 casos detectados durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017. En el departamento Rosario se registraron anualmente unos 64 nuevos diagnósticos. A nivel provincial, se reportaron 879 casos, lo que significa un promedio anual de 176 casos. En este sentido, el departamento Rosario representa el 5,1% de los casos durante el periodo mencionado.

Cáncer de útero, evitable y prevenible

Según Degani, el cáncer de cuello de útero es completamente prevenible y evitable. "Tenemos conocimiento de que se trata de un tipo de cáncer que se puede prevenir en su totalidad. En la provincia, disponemos de todas las herramientas necesarias para lograrlo mediante la realización de distintos estudios. Si la mujer tiene menos de 30 años, es recomendable hacerse el Papanicolaou. A partir de los 30 años, se sugiere hacerse el test de VPH y, posteriormente, el PAP", destacó.

En el 70% de los casos, la infección prolongada por algunos subtipos de virus del papiloma humano (VPH/HPV -por sus siglas en inglés) es la principal causa del cáncer de cuello uterino. Este tipo de cáncer tiene un impacto significativo en la sociedad, ya que es la cuarta causa más frecuente de cáncer en mujeres. Se estima que alrededor del 80% de los adultos sexualmente activos contraerán VPH en algún momento de sus vidas y que actualmente hay aproximadamente 660 millones de personas infectadas con alguna de sus variantes a nivel mundial. Aunque el 90% de las infecciones desaparecen por sí solas en un período aproximado de dos años, es importante destacar que existen más de 200 variantes del virus.

Durante el período comprendido entre 2013 y 2017, se registraron un total de 4095 casos de cáncer cervicouterino en la provincia de Santa Fe, lo que representa un promedio anual de 819 casos. De estos, la ciudad de Rosario contribuyó con el 10,3% del total, reportando 424 casos en dicho periodo, lo que se traduce en un promedio anual de 85 casos.

Cáncer de colon y recto, frecuente después de los 50 años

El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más comunes en Argentina, con 15605 nuevos casos diagnosticados cada año. Por lo general, esta enfermedad comienza con la formación de un pólipo, que es un crecimiento anormal de células que puede tardar más de 10 años en transformarse en cáncer si no se detecta y extirpa a tiempo. Es importante destacar que este tipo de cáncer afecta tanto a hombres como a mujeres por igual.

Los expertos destacan que, aunque es más común en personas mayores de 50 años, también se está observando un aumento en la incidencia de este tipo de cáncer en la población más joven. Además, es importante señalar que la mayoría de los casos se presenta en pacientes sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad. Es interesante destacar que los hombres menores de 50 años tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

La diarrea o el estreñimiento, el sangrado interno o en las heces, la fatiga, la sensación de debilidad o la pérdida de peso involuntaria son algunos de los síntomas principales. Detectarlos tempranamente aumenta las posibilidades de curación en más del 90% y permite tratamientos menos invasivos.

Durante el periodo de 2013-2017, se registraron en el Departamento Rosario un total de 2301 casos de este tipo de cáncer, con un promedio de 460 diagnósticos por año. En toda la provincia, se reportaron 6611 casos, lo que equivale a un promedio anual de 1322. Es importante destacar que Rosario representó el 34.5% de los casos en dicho periodo.