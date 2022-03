Argentina se encuentra dentro de los países con incidencia medio-alta respecto a la cantidad de casos en el mundo de pacientes diagnosticados con cáncer, y en ese sentido la situación en Rosario refleja similitudes con los datos nacionales.

“Según los registros de base de datos poblacionales, en nuestro país se diagnostican más de 130.000 casos nuevos de cáncer por año entre ambos sexos. Dentro de los tipos tumorales más frecuentes se encuentran el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón representando entre todos alrededor del 40% de la incidencia”, señala el doctor Cristian Micheri, presidente de la Asociación de Oncología de Rosario.

En este contexto, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) junto con la Asociación de Oncología de Rosario y el apoyo de AMGEN lanzaron en la ciudad la segunda edición de la campaña “El cáncer no espera” que promueve la realización de controles para la detección temprana de tumores.

La importancia de la detección temprana

“La mayoría de los distintos tipos de cáncer no tienen una causa bien conocida, por lo cual, las estrategias de prevención secundaria deben implementarse en la población general con la intención del diagnóstico precoz en los inicios tempranos de la enfermedad, aumentando así las chances de curación”, explica Micheri, quien, además es oncólogo clínico de la Unidad de Mastología Acreditada de CEMA y oncólogo clínico e investigador en el Instituto de Oncología de Rosario. En el varón la mayor incidencia de cáncer corresponde a cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de pulmón. Mientras que en las mujeres la mayor incidencia corresponde a cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cuello y cuerpo de útero y cáncer de pulmón.

En esa línea, los controles más eficaces que se recomiendan para la detección temprana son los siguientes:

* Papanicolaou para la detección de cáncer en el cuello uterino

* Mamografía para el cáncer de mama

* Sangre oculta en materia fecal y video colonoscopía para el cáncer de colon y recto

* PSA y ecografía prostática para el cáncer de próstata

En línea con lo anterior, el doctor Micheri enfatiza que “la importancia de los estudios de control y rutina radica en poder diagnosticar el cáncer en etapas más precoces, lo que incrementa no solo la posibilidad de curación y sobrevida, sino también la menor necesidad de tratamientos agresivos como pueden ser las quimioterapias”.

En caso de detectarse la enfermedad, el tiempo promedio que demora el paciente a llegar a diagnóstico es realmente heterogéneo de acuerdo a la patología y la salud de la persona.

“No contamos con estadísticas poblacionales generales en este sentido, las estadísticas son regionales o institucionales. En términos generales desde la sospecha de una lesión maligna en la mama hasta el diagnóstico confirmatorio de cáncer de mama la demora es de aproximadamente 3 semanas, existiendo centros especializados de trabajo multidisciplinarios donde estos tiempos pueden ser aún menores”, detalla el especialista.

Las principales causas

Si bien no hay conocimiento de las razones subyacentes a la aparición de la enfermedad, es cierto que hay actividades que pueden evitarse para prevenir cualquier tipo de patología. Tal es el caso del consumo de tabaco y alcohol. Mientras que, por el contrario, la recomendación es llevar una vida saludable.

“El tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte por cáncer, debido a que tiene más de 100 sustancias que pueden dañar el ADN de nuestras células y aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer”, apunta el experto y agrega: “Tanto el tabaco como el alcohol son causas de mortalidad por cáncer totalmente evitables. El alcohol juega un rol como promotor de riesgo de varios tumores. Si bien los principales pueden ser los de cabeza y cuello, el tabaco y el alcohol también son causantes de tumores en el aparato digestivo, hígado, páncreas y mama entre los más frecuentes. El alcohol está relacionado a un 3% aproximadamente de las muertes por cáncer en los países desarrollados”, destaca.

Cáncer de mama y próstata

Uno de los tipos de cáncer con mejor pronóstico detectado a tiempo es el cáncer de mama, en el caso de la población femenina. ¿Cómo puede prevenirse? “En el cáncer de mama, como en otros tumores, al no conocer el agente causal del cáncer no existe una prevención primaria identificable para evitar que aparezca. Claro está que, si evitamos factores de riesgo como mencionamos con el tabaco y alcohol, más un estilo de vida saludable, las posibilidades de desarrollar un cáncer de mama se reducen (lo que no significa que se evite)”, explica Micheri.

“Las estrategias de prevención secundaria, como lo son las mamografías, ayudan al diagnóstico temprano y aumentan la posibilidad de curación del cáncer de mama”, apunta el especialista.

En el caso de la población masculina, este estudio no se realiza de forma rutinaria, dado que la posibilidad de que un hombre desarrolle un cáncer de mama es extremadamente bajo, menor al 1%, explica el experto. “Solo en determinadas circunstancias en las cuales puede existir alguna predisposición familiar por presentar alguna alteración de riesgo aumentado de cáncer de mama podría incluirse en un programa de controles, pero son muy pocos los casos de este tipo”, detalla.

En tanto que, en el varón la mayor incidencia corresponde más bien al cáncer de próstata o de colon, por lo que siempre son recomendables los estudios de rutina apuntados.