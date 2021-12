En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2021, la campaña que se realiza anualmente para la detección desde hace 22 años en Rosario, esta vez se encuentra en el parque Independencia, entre Oroño y el lago durante todo este miércoles hasta las 18.

En diálogo con el móvil de Sí 98.9, el médico referente de la campaña Sergio Lupo destacó que en esta edición por primera vez se harán los llamados autotest guiados, “que es una asesoría especial para que el paciente se pinche el dedo a sí mismo, va a interpretar el resultado y luego llenar una encuesta para evaluar si está satisfecho y si lo interpretó bien”. De esta forma, se trata de un procedimiento que se realiza fácilmente con un pinchazo, tutelados con un bioquímico.

Estos autotest aún no están a la venta, pero están a la espera de que esto suceda con la aprobación de Anmat para su uso frecuente en Argentina. Sin embargo en el mundo ya es de uso corriente. En 2016 lo aprobó la ONU, y Lupo expresó: “Esperamos contar el año que viene con esta estrategia que para el mundo no es novedosa pero para nosotros sí, para una mejor detección de personas que aún no saben que lo tienen”, que se estima es un número alto de ciudadanos.

Consultado sobre la situación del VIH en la ciudad de Rosario y en Argentina, el especialista destacó que “se estima que hay 136 mil personas con VIH, y un 17 por ciento que no lo saben, lo cual es alto para los estándares internacionales”. El VIH no tiene síntomas, por lo tanto, la única manera de saber si alguien lo contrajo es a través de un test.

La pandemia fue un retroceso

El doctor Lupo destacó que “este año por la pandemia la gente no se testeó porque se quedó en su casa y tenía miedo de ir a los hospitales. Ahora que la gente se volvió a reunir, hay de nuevo relaciones sexuales no seguras, así que estamos viendo la tendencia al aumento”.

El especialista aseguró que lo preocupante es que el 99 por ciento de los contagios se dan por vía sexual en la actualidad, y es mucha la gente que no se cuida: “En una campaña que hicimos en el año 1999, el 50 por ciento no usaba preservativo. Hoy el 70 por ciento no lo usa”.

Sin embargo destacó que “hoy las personas que viven con VIH tienen una vida absolutamente normal, toman una o dos pastillas por día. Ya sabemos que con la carga viral indetectable no transmiten la infección, y las mujeres que quieran tener un hijo pueden hacerlo perfectamente con cero posibilidad de transmisión. Lo que falta es la cura y la vacuna, que estamos trabajando en Rosario en una vacuna preventiva”.

Testeos para estudiantes

La UNR realiza también como cada año su campaña de detección del VIH, donde habrá testeos grauitos para estudiantes y también campaña de prevención y entrega de preservativos.

Durante todo el mes de diciembre, los y las estudiantes de la UNR podrán realizar el test de VIH de forma rápida, confidencial y gratuita en el Centro de Salud "7 de Abril" los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 11.30 sin turno previo.

Mediante su Centro de Salud “7 de Abril”, realizará desde el 1 al 3 de diciembre una campaña de prevención en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH - Sida. La misma se irá instalando en diversos lugares de la ciudad con el objetivo de poder abarcar un amplio margen de espacio físico, con el objetivo de que los interesados se acerquen a informarse y despejar cualquier tipo de duda. Además, se hará entrega de preservativos.

El itinerario comenzará el miércoles 1/12 de 11 a 14 en las instalaciones del Comedor del Área Salud de la UNR (Riccheri 690) y seguirá de 18 a 20:30 en el Barrio Pichincha y Parque de las Colectividades. El martes 2/12 la campaña se trasladará a la Facultad de Ciencias Económicas Y Estadística, de 11 a 14, y volverá de tarde a Pichincha en el mismo horario de 18 a 20.30 hs. El miércoles 3, de 9 a 12 hs, se llevará a cabo en Plaza San Martín y de 21 a 23 hs en la Ciudad Universitaria, en el marco de las celebraciones por 53 Aniversario de la UNR.