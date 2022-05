Luego de varios días de conmoción por la detección de un cuadro de hepatitis aguda desconocida en un nene rosarino de 8 años que derivó en un trasplante de hígado, su madre confirmó a la prensa que se encuentra evolucionando muy bien.

“Estoy muy contenta con los médicos. Gracias a dios ahora Pablito está bien, estoy muy agradecida con los familiares del donante del trasplante, le salvaron la vida a mi nene”, contó emocionada Vanesa, madre del niño.

Consultada sobre cómo fue el procedimiento destacó: “Ayer salió de cirugía y me dejaron entrar, esta mañana estaba bien y ahora me dan el parte. Ahora estoy tranquila, pero estaba destrozada, tenía miedo que nunca llegue el órgano. Mi marido y mi sobrino se hicieron estudios para ser donantes pero ninguno pudo, y llegó el órgano”.

“Yo no me quería hacer ilusiones. Fue una emoción tremenda”, dijo al recordar que la noticia del trasplante salió en los medios nacionales. Luego aseguró que él está muy bien aunque aclaró: “Quiero estar ahí con él porque cuando no estoy, se asusta, quiere que me quede al lado”.

“Cuando fuimos al Hospital de Niños Zona Norte no sabíamos nada, y cuando iba a ir a terapia yo me quise morir porque pensábamos que era una hepatitis así nomás (...) “Queremos que ya esté en casa, todavía no sabemos cuándo. Lo van a estudiar”.