El azote de la segunda ola de la pandemia empezó a encender el alarma en el sistema de salud, tanto entre los efectores públicos como privados de la ciudad. Si bien hoy la ocupación de camas no alcanzó niveles críticos como en octubre pasado, hoy se arrimó al 76 por ciento en los hospitales municipales, un valor que trepa al 85% considerando los efectores provinciales en la ciudad. En las clínicas y sanatorios, según la Secretaría de Salud Municipal, la ocupación llegó al 73 por ciento de las plazas que dispone.

En las clínicas la ocupación de camas críticas de adultos es del 68% y en el sector público, 76%. No obstante, vale aclarar que de los pacientes internados, el 14% corresponde a cuadros de covid 19 en hospitales, y el 10,2% en efectores privados.

Fuentes del Ministerio de Salud provincial ratificó la decisión de mantener suspendidas las cirugías programadas en todos los hospitales santafesinos, y en cada uno se están reasignando personal desde los quirófanos a las unidades de terapia intensiva para reforzar la dotación de recursos ante el crecimiento del número de pacientes.

“Si la gente no toma conciencia y seguimos con niveles tan altos de contagios, vamos a colapsar, como sucedió en Europa o en países vecinos como Brasil o Chile. En este segundo brote, la gente está muy relajada, no hace caso a las restricciones, no se está dimensionando la gravedad del problema, porque si el sistema colapsa no va a haber camas para nadie”, se alarmó el director de tercer nivel del Ministerio, Rodrigo Mediavilla.

En tanto, la cartera sanitaria reportó este domingo 817 nuevos casos de coronavirus y un fallecimiento. Del total, 235 contagios corresponden a Rosario. La única víctima fatal era oriunda de Santo Tomé.

Desde que empezó la pandemia, hace un año, en Rosario se registraron 88.865 contagios. Actualmente, son 4.602 los casos activos que todavía transitan la enfermedad. La cantidad de vacunas aplicadas en la ciudad aún no llega a 130.000 dosis.

El informe de Salud Pública indica que el mayor porcentaje de contagios se sostiene en la franja etaria de 30 a 44 años, seguido por el grupo de personas de entre 15 a 29 años, luego los grupos de 45 a 59 años, 60 a 74 años, y 75 y más.

Rosario registró un total de 2.199 decesos por covid-19, con una tasa de letalidad de 2,4.

El origen de los contagios en general indica que 72,5 % es por circulación comunitaria, el 16,7 % corresponde a contacto estrecho, el 3,4 % son trabajadores de salud y el y 0,8 % fueron casos importados. Además, un 6,7 % continúa en investigación.