La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó este jueves que en la semana epidemiológica 2 hubo "387 fallecidos con tres veces más de casos, y durante el pico de la ola anterior casi 4.000" muertos, en alusión comparativa con la cantidad de decesos de los últimos días, que en esta jornada registró 182 defunciones.



En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la Casa Rosada, Vizzotti dijo que se ha registrado "un descenso en el número de casos" de coronavirus y que los indicadores que marcan esta desaceleración "son favorables y optimistas", y precisó que también se han producido "menos fallecimientos con tres veces más de casos" que en los picos de la ola anterior.



La ministra indicó que en esta tercera ola se registraron en promedio 81.000 casos diarios en lo que va del mes, contra 27 mil de la segunda ola, en mayo pasado.



"Estamos viendo un aumento exponencial de casos, no solo en la Argentina sino en el mundo, debido a la variante Ómicron", señaló la ministra, aunque resaltó "como buena noticia desde el punto de vista epidemiológico" que esta semana hubo un "descenso del número casos comparado con las últimas tres".



En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, Vizzotti informó que de la población total del país, el 86% inició su esquema de vacunación y el 74,4% lo completó.



Entre la población mayor de 18 años, el 95,2% inició su esquema de vacunación y el 85,9% lo completó; entre los mayores de 60 años, el 94,8% inició su esquema y el 91,4% lo completó; y entre los mayores de 50 años, el 95,4% inició su esquema y el 91,5% lo completó.



De los adolescentes de entre 12 y 17 años; el 85,9% inició su esquema y el 67,8% lo completó; y en los menores de entre 3 y 11 años: el 69,9% inició su esquema y el 46,7% lo completó.



Además, el 58% de los mayores de 60 años ya se aplicó la tercera dosis, como así también el 58,5% del personal de salud y el 30% de la franja de entre 18 y 59 años.



La titular de la cartera de Salud manifestó además que "la vacuna Pfizer es a partir de los 5 años, porque es el registro del laboratorio y la división de las edades para los ensayos clínicos".



"Ayer estuvimos en una mesa de trabajo en la que trabajamos en las estrategias para mejorar coberturas de Covid-19 y de todo el esquema de vacunación porque son vacunas que pueden coadministrarse", agregó.



Por otra parte, Vizzotti descartó la exigencia de un pase sanitario para que los niños puedan concurrir a las escuelas, y dijo que si bien "se evaluó" esa posibilidad, se consideró que "no es necesaria por todo el trabajo que estamos haciendo, la demanda de vacunas y el avance de la vacunación".



Además, sobre un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la aplicación de dosis contra la Covid-19 en el país, la ministra consideró que que "la incorporación de una vacuna al calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de una voluntad política".



Sin embargo aclaró que hay una resolución ministerial al respecto porque aún "no está dada la situación respecto al escenario epidemiológico, cuál va a ser la variante que circulará y cuál será la población objetivo para incorporar una nueva vacuna al calendario".



Vizzotti adelantó que "en la semana del 7 de febrero se efectuará un Consejo Federal conjunto" entre las áreas de Salud y Educación de todo el país con el propósito de "revisar no solo la estrategia para mejorar los protocolos del inicio de clases, sino además para coordinar el trabajo de todo el ciclo lectivo y seguir acercando la vacunación en las escuelas".