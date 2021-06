En apenas cinco días, entre el jueves 3 de junio y el martes 9, casi 170 mil personas se inscribieron al Santa Fe Vacuna para recibir en forma gratuita la inoculación contra el Covid 19. Al dato lo reveló el Ministerio de Salud de la provincia y confirma una tendencia que había anticipado esta semana Sonia Martorano, que había advertido sobre este nuevo impulso que había recibido el plan de vacunación en las últimas horas. En esta línea, se decidió ampliar un cincuenta por ciento la capacidad operativa del vacunatorio de la Ex Rural, que estará aplicando 6 mil dosis diarias.

El primer aluvión de inscriptos al Santa Fe Vacuna, se había dado en el verano cuando se abrió el sistema con la llegada de las primeras dosis al país. La inoculación comenzó con turnos para el personal de Salud, docentes y de seguridad, así como con los santafesinos de más de 90 años, en edades que fueron bajando de a poco, hasta llegar ahora a los que tienen 60.

En este marco, mientras avanzaba la vacunación, sectores de la oposición fueron instalando primero la idea de que la Sputnik era "un veneno ruso". Luego, se quiso cuestionar la seriedad de los programas de inoculación, tras el escándalo del llamado vacunatorio VIP en la ciudad de Buenos Aires, que costó la renuncia de Ginés González García. Aunque no había existido una réplica a nivel provincial, hubo en la provincia referentes opositores que fueron intentaron sumar al descrédito de la campaña para vacunar contra el Covid. "Seguramente, todo eso influyó en que mucha gente no se inscriba", aseguran en off desde Salud.

En las últimas horas, hubo una masiva llegada de lotes de Astra Zeneca y Sputnik al país. Además, vinieron los componentes para que la vacuna rusa comience a fabricarse en la Argentina. Esto le dio, por un lado, más capacidad de acción a los gobiernos provinciales. "En Santa Fe, el último viernes repartimos 210 mil turnos para una sola semana, eso no lo habíamos podido hacer hasta ahora. Y este reparto tan grande de turnos, a personas con comorbilidades entre 18 y 59 años, hizo que mucha gente que no se había anotado se entusiasmara y se inscriba", indicó la directora de Territorios Saludables del Ministerio de Salud, Ana Paula Milo en conferencia de prensa en la Ex Rural, que inauguró una tercera sala para vacunar y sumó más personal.

El jueves 3, había 1.515.666 inscriptos. Y este martes, apenas cinco días después, la cantidad de santafesinos que se anotó para recibir la vacuna, creció a 1.684.978. La diferencia es de 169.132 personas anotadas y se espera que siga subiendo.

La campaña de vacunación contra el coronavirus es el desafío sanitario más grande que tiene el país en un siglo. Y lo mismo ocurre en la provincia de Santa Fe, que con esta novedad de tener más inscriptos y una mayor cantidad de vacunas, apura en estas horas la contratación de nuevo personal de enfermería e inclusive solicitó a estudiantes de Medicina que se sumen, para poder inocular lo más rápido a la población. En la Ex Rural, por ejemplo, trabajan todos los días unas 800 personas, de lunes a lunes. Y en la ciudad de Rosario, por decisión del municipio, se está vacunando en los 52 centros de Salud y en los cinco Centros de Distrito. "La segunda ola no nos da tregua, pero además de los cuidados y la prevención, la forma de ganarle a este verdadero tsunami es vacunar y vacunar", refirió la ministra Sonia Martorano.