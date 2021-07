En una conferencia de prensa en las inmediaciones de La Rural, mayor centro de vacunación en Rosario, la ministra de Salud Sonia Martorano y el intendente Pablo Javkin detallaron sobre las diferentes poblaciones en el plan de vacunación, y coincidieron en llamar a los jóvenes de entre 18 y 30 años a registrarse online ya que es un sector de baja inscripción hasta el momento. El anuncio feliz fue la llegada al millón y medio de vacunados en Santa Fe, de los cuales 500 mil corresponden en Rosario.

La ministra se ocupó de hacer un repaso sobre cómo vienen las inoculaciones en la provincia: “Estamos en las dos millones de personas inscriptas, es un número importante, y de ese porcentaje estamos llegando al 78 por ciento de vacunados, es un buen número. Y ahora estamos inoculando a la generación de 30 años, y luego la idea es llegar a los 18 en cuanto se pueda”.

La funcionaria de Salud precisó que todos los días se están inscribiendo unas 10 mil personas, y subrayó con importancia que “está faltando que se inscriban unos 400 mil jóvenes, y no es que no quieran vacunarse, sino que lo veían como algo muy lejano. Desde el principio se podían anotar y no lo hacían porque creían que faltaba mucho”.

En sintonía, el intendente Javkin reforzó “la necesidad de vacunarse los jóvenes de 20 a 30 años, es una franja de edad muy importante para vacunar, porque es ligada a los contagios”.

Sobre menores de 18 años –que aún no están incluidos en el plan de vacunación- Martorano dijo que “aún se está identificando la reacción de entre 12 y 17 años con Pfizer. En esa población también estamos con Sinopharm y Sputnik, quizás tengamos novedades en un tiempo no lejano”.

Sputnik, las cepas y las combinaciones de vacunas

En torno a la preocupación que generó la llegada a cuentagotas de la segunda dosis de Sputnik al correr ya tres meses de miles de vacunados, Martorano apreció: “Llegaron 700 mil Sputnik, de las cuales, en la provincia hay 27 mil doscientas para colocar segunda dosis a todos los que se vacunaron hasta el 27 de marzo. Sabemos que son pocas, pero estamos a la espera que lleguen más. A medida que sucede se colocan de forma inmediata, porque esa es la gran preocupación de todos. Pero la buena noticia es que el laboratorio Richmond hizo una primera partida de 150 mil segundas dosis, que se están evaluando su calidad y cantidad a producir”.

El interrogante sobre las nuevas cepas agresivas en el mundo, que se anuncian con una llegada de tercera ola fue motivo de consultas, y la ministra no esquivó el asunto. “Sobre la variable Epsilon, en abril tuvimos dos tres casos que evolucionaron muy bien, y que vino desde una ciudad de Estados Unidos. Llevamos secuenciadas 380 muestras, que son de varias procedencias, la Andina, la Holanda, solamente con la de Manaos fueron casos más delicados. Hoy las Delta hay algunos casos en Buenos Aires, y hay en secuenciación genómica algunas muestras, pero no detectadas en Santa Fe”.

Además fue consultada sobre las combinaciones para segundas dosis entre diferentes vacunas, y aseguró: “Se están evaluando posibilidades de acercar las segundas dosis, ante esta nueva cepa Delta. Se evalúa que Cansino, la que compramos en la Provincia, sea una posible segunda dosis. Mientras tanto, se decidió que Sinopharm se esté colocando la segunda dosis a las cuatro semanas, y que AstraZeneca a las ocho semanas para afrontar la llegada de la tercera ola.