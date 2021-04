Al igual que los trabajadores de prensa, recolectores de residuos y todo aquel rubro que fue considerado "esencial" durante la pandemia y a las puertas del inicio de una segunda ola de contagios, los trabajadores municipales se manifestarán este miércoles para reclamar ser incluidos en el Plan de Vacunación contra el Covid-19 argumentando que fueron "indispensables". La protesta será en la Dirección de Transito (Moreno 2510) a las 7:30.

"La segunda ola preocupa a todo el personal que está en la calle, a los que tienen que hacer operativos de tránsito, a la central de operaciones de emergencia, a los trabajadores de desarrollo social. Cuando apareció la vacuna pensamos que íbamos a formar parte de una agenda y esto no ocurrió. La Municipalidad se comprometió a medidas y nunca hubo respuesta. Tampoco por parte de la Provincia", contó a Sí 98.9 Antonio Ratner, Secretario General del Sindicato.

Y agregó: "Queremos trabajar con la certeza de saber cuándo nos van a vacunar. Hemos perdido cuarenta compañeros por la pandemia. Es lógico el reclamo, la inquietud. Hoy es muy difícil estar en la calle".

"Vemos que las autoridades demoran la respuesta. Si no la tienen que salgan y lo digan. Pero que no nos obliguen a ser trabajadores esenciales. La Central de Operaciones de Emergencia y Defensa Civil salían a hisopar sin ningún tipo de protección, nadie se ocupó de ellos. No pedimos que dejen de vacunar a algunos sino que a nosotros también nos tengan en cuenta", remató Ratner.