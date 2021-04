Desde las 0 horas de este viernes varios gremios vinculados al trabajo marítimo en el cordón industrial inician un paro de actividades en reclamo de ser incluidos en los planes de vacunación. Hasta el momento la medida afecta solo a buques transportadores de hidrocarburos y está decretada por 24 horas.

Entre los gremios que adoptaron esta huelga se encuentran Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Asociación Profesional de Capitanes Fluviales y Baqueanos de la República Argentina, Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburifera. Las terminales de YPF, Axion y el denominado muelle Chacabuco son las que se ven afectadas por la medida.

El gremio que agrupa a los obreros marítimos, SOMU, había hecho público el martes un comunicado expresando el malestar de los trabajadores por la falta de respuesta ante el reiterado pedido de ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19.

"Dos meses de gestiones para que se incluya al personal embarcado dentro del Plan de Vacunación Nacional contra el Covid-19, y se los agregue al grupo de personas con carácter prioritario, y ante el silencio de las distintas autoridades”, aseguraba el documento en el cual se declaraban en Estado de Alerta Permanente.

En el mismo comunicado explican que durante el 2020, han llegado más de "25 barcos con tripulaciones completas contagiadas de COVID", y que "sabiendo las condiciones en las que se convive a bordo, siendo que no cumplen con condiciones para transitar esta enfermedad, ya que no cuentan con espacios amplios y ventilados" y aseguran que en aquel momento "no hemos contado con el respaldo de las autoridades sanitarias de distintas localidades".

También citaban allí documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Marítima Internacional (OMI) en los que se insta a los gobiernos a dar prioridad de vacunación a los trabajadores marítimos y aéreos por ser áreas que no cesaron actividades durante los peores momentos de la pandemia.

Ante la falta de respuesta a estos reclamos es que los gremios portuarios decretaron ayer el cese de actividades por 24 horas. En comunicación con Rosarioplus.com Cristian Cardozo, dirigente de SOMU Puerto San Martín aseguró que “es un plan de lucha que se inició con esta medida y si no hay respuesta seguramente se extenderá a los otros rubro de la actividad”.

Se activan las alarmas del cordón

La preocupación no es solo de los trabajadores marítimos , ya que el departamento San Lorenzo, que abarca casi todo el complejo agroexportador, fue señalado como “de riesgo sanitario” por un reciente informe del gobierno nacional que incluye a 45 departamentos de 13 provincias donde también figura el departamento Rosario.

La semana pasada se detecto en un buque que amarró en el puerto de ADM(Ex Toepfer) , en Puerto San Martín, que de 22 tripulantes, 6 eran casos positivos de Covid e incluso uno estuvo internado en el Sanatorio Laprida de Rosario y, tras ser dado de alta, regresó al barco a completar la cuarentena con el resto de sus compañeros. El barco petrolero Hellas Nemesis encendió las alarmas en los municipios y autoridades sanitarias de la región.

También los trabajadores aceiteros se mostraron preocupados por el crecimiento de la pandemia teniendo en cuenta que con el comienzo de la cuarentena en 2020 sus actividades fueron decretadas esenciales por el gobierno nacional y debieron seguir realizando su trabajo casi con normalidad, salvo aquellos trabajadores de riesgo.

Los trabajadores de Terminal 6, por ejemplo, reactivaron su reclamo por el cambio en los turnos de que hoy es de 8 horas en 6 días y 2 francos y pretenden cambiarlo por el turno de 3 días de 12 horas y 2 francos, como la mayoría de las empresas del complejo, para permanecer menos tiempo expuestos en la fábrica.

Si bien desde 2014 la ley provincial 13.424 estipula que “toda persona tripulante o embarcado en buques de carga o pasajeros de cualquier bandera o procedencia que pretenda acceder al territorio de la provincia de Santa Fe, ya sea en forma transitoria o definitiva, deberá someterse a una revisación médica obligatoria a los efectos de descartar la posible portación de enfermedades infectocontagiosas emergentes y reemergentes”, falta la infraestructura para llevarla adelante en momentos de pandemia como los que vivimos.

En ese marco la municipalidad de Puerto San Martín anunció la instalación de un puesto de Sanidad de Frontera según aseguro el intendente local Carlos De Grandis, tras un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación

El organismo nacional, que tiene a su cargo controlar la salud de los embarcados en los puertos, estuvo instalado en la zona años atrás, pero se retiró durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según las informaciones oficiales el espacio sanitario contará con ambulancia de alta complejidad e internación. Y según el jefe municipal la ministra de Salud, Sonia Martorano, se comprometió a gestionar los cargos médicos.