Ante la oficialización de la venta de autotest covid en todo el país con supervisión de las farmacias, la opinión del Gobierno provincial avala la decisión nacional, pero tiene reparos en cuanto a la correcta utilización de esta herramienta.

El coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud, Sebastián Torres, supeditó la utilidad de esta medida a la adecuada utilización. "Estos métodos son eficaces, seguros, al menos en el uso que se ve en otros países. Permite mayor accesibilidad y rapidez, pero siempre haciendo buen uso de la herramienta", indicó el funcionario a Sí 98.9, desde el nuevo centro de testeo covid que se abrió en la escuela Gabriel Carrasco, para zona norte.

"Son fáciles de usar, pero la discusión no es el autotest sino cuando utilizarlo, que la gente tenga claro. Si ayer tuve contacto estrecho con un caso positivo y entonces hoy me hago el autotest estaría haciéndolo mal, porque me dará negativo y mis síntomas empezarán dentro de 72 horas. Entonces hay que recalcar cuando debemos hacernos el autotest. Si arranco hoy con síntomas y el domingo estuve con un caso positivo. no tiene sentido hisoparme, soy positivo por nexo epidemiológico, ya está", explicó.

El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, aprobó este martes el protocolo para el “reporte y la notificación de los test individuales de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 (covid-19)” a través de la resolución 28/2022 publicada en el Boletín Oficial. Se trata del procedimiento de uso de los autotest de Covid-19 que detalla cómo será el trámite para informar su resultado tanto para personas individuales como para organismos.

De esta manera, según el anexo de la medida, los resultados “deben ser reportados de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el procedimiento, y dentro de los siete días de adquiridos, cuando no hubieran sido utilizados, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test”. Es por eso que es determinante tener el código de barra de cada empaque. Es así que si el autotest fue adquirido en una farmacia, la persona deberá realizar allí el reporte “de forma presencial o telefónica, una página web y otros que puedan desarrollarse”.

Testeos

Por otra parte, Torres celebró la apertura del centro de testeo, que aporta la posibilidad de 600 turnos diarios más a los 5000 que está otorgando el sistema en Rosario.

"La expectativa está en dos cosas: primero la vacunación; cuanto más gente vacunemos será mayor tranquilidad para que el aumento de contagios no repercuta en el sistema de salud. Lo otro es que en 2 o 3 semanas podría haber un descenso o amesetamiento de este ritmo de contagio. No es para asegurarlo pero otros países muestran que en 30 días puede haber un descenso", finalizó