El incremento de los casos de coronavirus en Rosario provocó que las ventas de autotests en las farmacias de la ciudad se dispare en los primeros días de diciembre.

"Aumentó mucho a partir de los primeros días de diciembre", indicó Fanny Ronchi, presidenta del Círculo de Prestaciones Farmaceúticas, en relación con la venta de autotests de covid-19 en las últimas semanas. "Por lo que consultamos, hay muchísimos casos", estimó la farmacéutica, en diálogo con Rosarioplus.com.

En cuanto al stock del producto, la titular de Farmacia Ronchi comentó que a principio de la semana pasada los comercios se quedaron sin autotests, pero rápidamente se volvieron a conseguir. "Hace una semana nos habíamos quedado sin stock, ahora ya tenemos", remarcó.

"Es el mismo test que tenemos desde principio de año, hay varias marcas", señaló Fanny y solicitó que las personas que adquieran el producto informen en las farmacias cuál es el resultado del hisopado, ya que de esta forma se puede llevar un registro de los casos positivos en Rosario.

"La gente no toma como norma informar al farmacéutico sobre el resultado, y si el paciente no lo hace, no tiene la constancia para su trabajo", remarcó Ronchi.

Además, la presidenta del Círculo de Prestaciones Farmaceúticas acotó que en los últimos días se incrementó la demanda de barbijos "porque los centros asistenciales están pidiendo su uso".