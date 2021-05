"Eso que decíamos 'qué haremos cuando no haya camas para atender a un paciente' ya es real: estamos en colapso sanitario, desde anoche a las 22 no hay camas de terapia intensiva disponibles en este triángulo hipercrítico que es Rosario, Santa Fe y Rafaela". El anuncio lo dio este lunes el director del Tercer Nivel de Salud provincial, Rodrigo Mediavilla, en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9.

"La ocupación de camas es total. Anoche no había cama en ninguna de estas ciudades, la más cercana estaba en Firmat, a 120 kilómetros de distancia. La situación es hipercrítica. No hay lugar en terapia intensiva", se alarmó sin rodeos.

"Los médicos estamos preparados para pelearla en las peores condiciones, pero hoy debemos informar que estamos en colapso sanitario. Es dinámico esto, estamos a la espera minuto a minuto de que se desocupe una cama. Es un colapso, tanto en el sistema público como privado", dijo.

Con más de 1.500 nuevos casos reportados en la provincia en 24 horas –520 en Rosario–, y una fiesta clandestina detectada en zona oeste como noticia matinal de este lunes, el contexto luce agobiante con la revelación del Ministerio de Salud.

"Más que nunca necesitamos que la gente nos entienda. Ya está: estamos en el 100%, el colapso sanitario. Hemos hecho lo imposible para que ninguna persona no tenga cama, pero va a ocurrir. Las camas no se pueden ampliar más. Ampliamos camas el lunes pasado en Santa Fe. Y si hoy aumento 20 camas en Rosario mañana no las tendré más porque las voy a ocupar seguramente", expuso.

"La solución es o aumentamos las camas o disminuimos los enfermos. Las camas no se pueden aumentar más porque por más que aumentemos seguimos sin dar abasto. La manera de ayudarnos es cuidarnos, no salir, protocolo. Esto es muy grave.

La nota completa, acá: