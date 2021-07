En declaraciones a Sí 989, la ministra de Salud provincial Sonia Martorano, aseguró que quienes recibieron la vacuna Sinopharm, un mes después del primer pinchazo tendrán la segunda dosis. Sobre AstraZeneca indicó que hubo un cambio de plan y que el intervalo de inoculación será de 12 semanas a 8. Según la galena, el cuello de botella se da con la Sputnik 2, de la cual faltan dosis, aunque algunos miles llegarán pronto.

Martorano afirmó que la provincia de Santa Fe ya pasó los dos millones de dosis aplicadas y de lo recibido se suministramos hasta el momento el 99,5 por ciento, por lo tanto no hay en stock es lo que acaba de llegar “se colocará rápidamente”. Durante junio informó que se aplicaron 800 mil dosis y hasta el 15 de julio se entregaron 415 mil turnos. “Nos falta vacunar 400 mil de los inscriptos y entendemos que al día 31 podremos vacunarlos. También, ya entregamos turnos para menores de 30 años y estamos apurando muchísimo la colocación de segundas dosis”, agregó.

Asimismo, indicó que durante esta semana ya se vacunan a personas de 35 años y la semana próxima se comenzará a dar turnos para menores de 30. Martorano llamó a todos los jóvenes a vacunarse y les pidió que se anoten ya que de ese universo habría unas 500 mil personas que todavía no se anotaron por que “lo veían como algo muy lejano”.

Según la ministra, mundialmente “hay un 20 por ciento que no se vacuna”, por lo tanto desde su gestión proponen un trabajo proactivo. De esta forma recorren los barrios en conjunto con el personal de los dispensarios para ubicar a quienes no recibieron la vacuna, ya sea por falta de información o por no contar con los recursos para anotarse en la página del gobierno provincial.

Por otro lado, aseguró que si se sigue a este ritmo, a finales del mes de julio estaría vacunado con primera dosis y otros con esquema completo de todo el padrón que se anotó

“Las vacunas no se vencen; eso no es un problema. Los plazos anunciados representan que antes de los mismos no se pueda aplicar una segunda dosis, nada más. Nos apuramos solamente porque queremos completar los esquemas de dos dosis”, afirmó por último.