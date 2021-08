Los locales gastronómicos en Salta podrán extender desde este sábado el horario de atención de las 0 a las 2, solo para personas vacunadas contra la Covid-19, para lo que se deberá solicitar el carnet de vacunación o la exhibición en la aplicación “Mi Argentina”, mientras que la limitación de circulación desde hoy es entre las 2.30 y las 6.



“Ha bajado la incidencia de casos durante los últimos 14 días a 292 por 100 mil habitantes, cuando veníamos de 510, lo cual nos permite ser más flexibles en las medidas que se van a tomar”, dijo el ministro de Salud Pública de Salta y presidente del Comité Operativo de Emergencia (COE), Juan José Esteban.



El funcionario se reunió este viernes con el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, y representantes del sector gastronómico, con quienes acordaron extender el horario de atención de las 0 a las 2 de la madrugada, solo para personas vacunadas contra la Covid-19.



El presidente del COE indicó que esta ampliación de horarios es posible porque Salta se encuentra en "mediano riesgo epidemiológico".



Además, explicó que se continuará trabajando para consensuar con los diferentes sectores para avanzar en nuevas aperturas, pero siempre para personas vacunadas.



“Buscamos que el carnet de vacunación sea un pase sanitario para aquellos lugares y actividades donde hay aforo o aún no están habilitadas”, sostuvo Esteban.



Peña señaló que la extensión de horario en los locales gastronómicos hasta las 2 “es una forma de incentivar a todos los salteños a tomar la decisión de vacunarse” y agregó que “esto es clave para que podamos entre todos aportar al desarrollo y a volver a la normalidad en nuestra provincia”.



“Tenemos que seguir trabajando generando beneficios, pero también generando la posibilidad de mayor apertura y flexibilidad, como ya lo habíamos hecho con el deporte y en este caso con la actividad gastronómica”, afirmó.



La resolución 23 del COE establece que la actividad gastronómica en sus diferentes rubros deberá funcionar en espacios abiertos y ventilados, y en veredas, con estricta protección sanitaria, respetando distancia social y aplicando los protocolos específicos vigentes.



La atención al público del local gastronómico no podrá exceder de las 24 horas, pero excepcionalmente podrá ampliarse el horario de atención al público hasta las 2 para locales gastronómicos que garanticen el control de ingreso nocturno exclusivamente para personas que recibieron al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra la Covid-19, transcurridos 14 días de la inoculación.



En ese caso, se deberá solicitar el carnet de vacunación o la exhibición en la aplicación “Mi Argentina”, y se podrán utilizar los espacios cerrados y ventilados sin exceder 30% de la capacidad máxima habilitada del local y con estricto cumplimiento del protocolo.



En tanto, en locales reconvertidos a gastronómicos con la debida habilitación municipal como tal, y locales gastronómicos al aire libre, la capacidad máxima será del 50%, no pudiendo exceder las 200 personas.



En ambos casos, la disposición de la clientela no puede condensar a más de 4 personas por mesa, a excepción que se trate de grupo familiar primario de más de cuatro miembros, mientras que en barras o mesas comunitarias aplica la pauta de distancia de 1.5 metros.



Asimismo, se dispuso que la limitación de la circulación de personas sea entre las 2.30 y 6 de la mañana.