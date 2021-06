¿La vacunación contra el COVID-19 evitará la circulación del virus?

La vacuna no evitará que el COVID-19 continúe circulando. A medida que avancen las etapas y cada vez más personas sean inmunizadas, colaborará en la disminución de su transmisión a lo largo del territorio provincial. Sin embargo, es necesario continuar con todas las medidas de prevención y cuidado recomendadas para mitigar los contagios.

¿Me puedo vacunar si padecí la enfermedad COVID-19?

Las vacunas se aplican a todas las personas independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad. Si se está cursando la misma deberá esperar el alta médica y epidemiológica.

¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna? ¿Hay personas que no la pueden recibir?

A partir de diversos estudios de seguridad y eficacia se ha determinado que la vacuna está contraindicada para los siguientes grupos:

• Hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna que contenga componentes similares.

• Edad menor de 18 años (debido a la falta de datos sobre eficacia y seguridad en este grupo etario).

• Contraidicación temporal: enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general (ej. asma grave no conrolado).

• Contraindicación absoluta para recibir segunda dosis: anafilaxia y reacciones alérgicas graves inmediatas a la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

La vacunación no se recomienda a personas gestantes o que estén amamantando; ni en aquellas que estén recibiendo medicación que baje las defensas, o con una enfermedad oncohematológica, inmunosupresión primaria o adquirida, o en transplantados. Esto se debe a que a la fecha no hay estudios de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna contra COVID-19 en este grupo de personas.

¿Se pueden vacunar menores de 18 años?

No, la vacuna no está aprobada en menores de 18 años.

Consultas de personal esencial

Si sos docente y tenés dudas sobre tu turno de vacunación o lo querés reprogramar, debés enviar un correo con tu consulta a consultavacuna_educ@santafe.gov.ar. Los penitenciarios a a personaldirecciongeneral@gmail.com y el personal de Salud deberá consultar en su efector.

¿Cuándo me llega el turno?

El otorgamiento de los turnos está sujeto a las etapas de vacunación definidas por Nación y Provincia. En caso que te hayas inscripto en el portal de la provincia de Santa Fe para recibir tu vacuna, debés haber recibido un mensaje de texto y un correo electrónico confirmando el trámite.

A partir de ahí tendrás que esperar el turno correspondiente que será enviado por correo electrónico o mensaje de texto. Si aún no estás inscripto, deberás registrarte en https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid. No se pueden otorgar turnos por fuera del cronograma establecido, ya que los mismos son generados automáticamente por el sistema.

Intento inscribirme en el registro para vacunarme y no me permite avanzar porque no reconoce mi número de documento

Si tenés Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o un DNI no apto, tenés que comunicarte con el 0800 555 6549. Nuestros operadores van a realizar el registro correspondiente.

No pude asistir al centro de vacunación el día que tenía mi turno asignado ¿Qué hago?

Acercate al vacunatorio correspondiente, que van a reprogramar tu turno.

Al registrarme completé mal mi número de teléfono y/o dirección de correo electrónico.

Llamá al 0800 555 6549 que nuestros operadores van a corregir los datos.

Tengo una comorbilidad, pero me olvidé de aclararla cuando me inscribí en el registro.

Podés rectificar los datos ingresando al portal de la provincia https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid con tu DNI y Numero de Tramite. Te recordamos que las comorbilidades declaradas deben estar avaladas por un documento médico y deberás firmar una declaración jurada.

Tengo una patología que fue agregada cómo comorbilidad luego de que yo ya me había inscripto en el registro. ¿Qué hago?

Podés modificar ese dato ingresando al portal de la provincia https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid con tu DNI y Numero de Tramite.

Me llegó el turno para vacunarme, pero por motivos de salud no puedo salir de mi casa

Llamá al 0800 555 6549 que nuestros operadores van a indicarte los pasos a seguir, en caso de que puedas moverte en auto o remisse, podés ir al centro de vacunación y pedir que te vacunen sin descender del vehículo.

¿Cuándo recibo la segunda dosis?

Tenés que esperar la notificación correspondiente vía mensaje de texto o correo electrónico. Es importante que sepas que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre cada dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence.

Recibí mi vacuna hace una semana, ¿Puedo vacunarme contra la gripe?

Si te colocaron la vacuna contra el COVID-19, tenés que esperar al menos 15 días para colocarte cualquier otra vacuna.

Luego de transcurridos los 90 días de recibir la primer dosis ¿Pierde efectividad la vacuna?

No, la primer dosis colocada no pierde efectividad una vez transcurrido el tiempo. Es importante que sepas que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre cada dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos.

El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence. En nuestro país el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas. La evidencia científica demuestra que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad.

Por otro lado, la provincia informó cómo inscribise o consultar el turno si la persona no tiene un DNI actualizado con número de trámite: puede comunicarse al 0800-555-6549 para ser asistidos en el registro.